بنوك استثمار تتبنى نظرة متباينة لنتائج «غبور أوتو» وسط توقعات بأداء أفضل للفترة المقبلة

تباينت النظرة لنتائج أعمال شركة «جى بى أوتو – غبور أوتو» من جانب وحدات البحوث ببنوك الاستثمار خلال الربع الأول من العام الجارى ما بين محايد وإيجابى.

وأوضحوا أن زيادات الأسعار التى حققتها الشركة خلال أول 3 شهور من العام، كانت أحد الدواعم لنمو قيمة إيرادات الشركة على أساس سنوى والتى سجلت وفقًا للقوائم المالية المجمعة للشركة حوالى 7.8 مليار جنيه، مقارنة مع 6.8 مليار الفترة المماثلة من العام الماضى.

بداية، قالت بحوث شركة «نعيم القابضة» إن «غبور أوتو»حققت نتائج محايدة خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأوضحت أنه على الرغم من التراجع فى الإيرادات على أساس ربع سنوى كانت الشركة قادرة على تحقيق هوامش جيدة إذ سجل هامش الربح الإجمالى %23.4 بتحسن %3.6 سنويًا و%2.5 ربع سنوى، نتج عن الأداء الجيد عبر “جى بى كابيتال” وقطاع السيارات وملحقاتها.

ولفتت إلى أن أرباح شركة “غبور أوتو” المُحققة خلال الربع الأول من العام الجارى جاءت أقل من تقديرات السوق.

وأوضحت “نعيم” أن الشركة حققت صافى الربح (مساهمى الشركة الأم) بقيمة 229 مليون جنيه وجاء أقل من تقديرات السوق لقيمة 300 مليون، بسبب ارتفاع الهوامش لقطاع السيارات بشكل أقل من المتوقع، فضلًا عن ارتفاع مصادر الدخل الأخرى وتراجع المخصصات من هذا القطاع.

وقالت “نعيم” إن هذه القيمة جاءت بمعدل تراجع %23 سنويًا و%51.6 ربع سنويًا، بضغط تسجيل “غبور أوتو” لخسائر تحويل للعملات الأجنبية بقيمة 211 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن قطاع السيارات وملحقاتها باستثناء توزيعات الأرباح، سجل صافى ربح بمقدار 108 ملايين جنيه، بتراجع %39.3 سنويًا، و%47.3 ربع سنويًا؛ متأثرًا بخسائر التحويلات للعملات الأجنبية أيضًا.

وعلى صعيد تابعتها “جى بى كابيتال” قالت “نعيم” إنها سجلت صافى ربح بقيمة 122 مليون جنيه، باستقرار على أساس سنوى، لكن بتراجع %54.7 ربع سنويًا نتيجة لتراجع سنة الأساس، بسبب حجز مكاسب التوريق فى الربع الأخير من 2021.

ونوهت بأن الإيرادات المجمعة للشركة خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت 7.8 مليار جنيه، بارتفاع %14.9 سنويًا ولكن بتراجع %13.3 ربع سنوي؛ وهو أقل من تقديرات السوق بقيمة 8.7 مليون، وأقل من تقديرات “نعيم” لقيمة 8.3 مليار بسبب تراجع قطاع السيارات وملحقاتها.

وقالت إن إيرادات “جى بى كابيتال” بلغت 1.7 مليار جنيه بعد استبعاد العمليات بين الشركات، بنمو %25 سنويًا، إذ بلغ إجمالى المحفظة الخاصة بها 15.7 مليار، بارتفاع %24.2 سنويًا و%9.7 ربع سنوى.

وفيما يتعلق بمبيعات سيارات الركوب فى مصر قالت “نعيم” إنها سجلت 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بارتفاع %7.1 سنويًا ولكن بتراجع %22.6 ربع سنوى.

و أضافت أن متوسط سعر البيع لكل وحدة تراجع بأول 3 شهور من العام بنسبة %5.1 سنويًا، و%3.5 ربع سنوى، ليصل إلى 273 ألف جنيه.

وتابعت إن حجم المبيعات ارتفع %12.9 سنويًا، ولكن مع تراجع %19.8 ربع سنوى ليصل إلى 10.8 ألف وحدة.

كما ارتفعت إيرادات المركبات التجارية %44.8 سنويًا، ولكن مع التراجع %19.3 ربع سنوى بسبب ارتفاع مبيعات الشاحنات، ولكن انخفضت إيرادات المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات بنسبة %32.9 سنويًا و%38.6 ربع سنوى، نتيجة لتراجع حجم مبيعات “التوك توك”.

وأوضحت أن إجمالى إيرادات الأعمال الإقليمية بلغ 1.03 مليار جنيه، بارتفاع كبير بنسبة %62.5 سنويًا بدعم من ارتفاع مبيعات سيارات الركوب، وظروف السوق الجيدة، والارتفاع %27.8 ربع سنوى.

وعلى الصعيد الرقمى، لفتت “نعيم” إلى أن إيرادات شركة “أم أن تى حالا” بلغت 1.14 مليار جنيه، بارتفاع %32.1 سنويًا و%0.9 ربع سنوى، مع استمرار الشركة فى الاستفادة من خدمات BNPL “اشترى الآن وادفع لاحقًا”، والتى من المفترض أن تستفيد بشكل كبير من النظام المصرفى المفتوح المنفذ من قبل البنك المركزى المصرى.

وأكدت أن شركة “ درايف” والتى أطلقت تطبيقها، احتلت المرتبة الأولى على متجر التطبيقات فى عدد مرات التحميل، موضحةً أن مصادر إخبارية محلية كانت قد ذكرت أن “أم أن تى حالًا” تسعى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون جنيه من بنك مصر، وذلك فى محاولة الشركة لتوسيع مدة القروض للاستفادة والتحوط من زيادة أسعار الفائدة.

وقالت “نعيم” إنها تحافظ على السعر المستهدف للشركة عند 5.89 جنيه مع توصية بالشراء.

فى سياق متصل، قالت بحوث شركة “الأهلى فاروس” إن أداء الربع الأول من العام الجارى كان إيجابيًا لشركة “غبور أوتو”، مع الأخذ فى الاعتبار عامل الموسمية، والتحديات التى تواجهها الشركة عندما يتعلق الأمر بتباطؤ فى الواردات، ووقف عملية الإنتاج، وضغط تخفيض قيمة الجنيه على المحصلة النهائية من خلال خسائر العملات الأجنبية.

وأضافت أن الشركة تمكنت من الصعود بمعدل الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجارى بواقع %14.9 على أساس سنوى، أى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأرجعت ذلك على الأساس السنوى إلى التعافى فى ظروف السوق خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وتحسن طلب المستهلكين عبر جميع القطاعات مقارنة مع الربع الأول من العام الماضى، فضلاً عن ارتفاع الأسعار المطبقة خلال الربع نفسه.

فيما لفتت “الأهلى فاروس” إلى أن إيرادات الشركة انخفضت على أساس ربع سنوى بسبب الانخفاض الموسمى، حيث كان الربع الرابع من العام من أعلى الفصول أداءً التى شهدتها الشركة.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب نموًا بنحو %7.1 على أساس سنوى، بينما انخفضت بنسبة %22.6 على أساس ربع سنوى، على الرغم من ظروف السوق الحالية من سلسلة التوريد المعطلة، والنقص فى مواد الإنتاج الرئيسية، وتباطؤ الواردات، وارتفاع الأسعار.

ولفتت “الأهلى فاروس” إلى أن رأس المال العامل للشركة ارتفع بنسبة %22.9 على أساس سنوى، وبنحو %15.3 على أساس ربع سنوى.

وأرجعت “الأهلى فاروس” هذا الارتفاع بشكل أساسى إلى زيادة أيام المخزون إلى 95 يومًا فى الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 69 يومًا فى الربع الأول من عام 21 و58 يومًا فى الربع الرابع من عام 21، تحسبا لزيادة تكاليف الشحن، والمزيد من نقص الإمدادات واحتمال حدوث مزيد من الضعف فى الجنيه المصرى.

وأوضحت أن صافى الدين لشركة “غبور أوتو”استقر عند نفس المستوى على أساس ربع سنوى، ولكنهُ انخفض سنويًا، مشيرة إلى أن إدارة الشركة تنوى خفض الديون فى المستقبل.

وقالت إن المخصصات سجلت 38 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع 52 مليونا فى الربع الأول من الماضى، وجاء العائد على حقوق المساهمين ضعيفًا بنسبة %14.

وتوقعت “الأهلى فاروس” أن يكون الربع الثانى من عام 2022 الأضعف، وبعد ذلك قد يحدث انتعاش بطيء وتدريجى بسبب الموسمية واعتمادًا على وتيرة الانتعاش فى ظروف السوق مثل وتيرة انتعاش الواردات وعودة الإنتاج إلى المستويات الطبيعية، ربما بحلول الربع الرابع من العام الجارى.

ورجحت أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ لتعكس ارتفاع التكلفة والحفاظ على الهوامش، وأخيرًا أوصت بزيادة الأوزان النسبية على سهم الشركة فى البورصة المصرية، وحددت قيمتهُ العادلة عند 8 جنيهات.

تجدر الإشارة إلى شركة “جى بى أوتو” لصناعة السيارات، كانت قد دعت المساهمين إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية يوم 5 يونيو الحالى لمناقشة تأسيس شركتين جديدتين إحداهما فى كينيا والأخرى فى مصر.

وقالت “جى بى أوتو” فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية مؤخرًا إن الجمعية العامة ستنظر أيضا فى مسألة إعدام أسهم خزينة بطريقة تخفيض رأس المال إضافة إلى تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 14 أبريل الماضى على الاشتراك فى تأسيس شركة “جى بى أوتو كينيا” وشركة “جى بى أوتوموتيف” لتجارة وصناعة السيارات مصر.