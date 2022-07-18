بنوك استثمار تتبنى رؤية إيجابية لنتائج أعمال «القلعة» فى الربع الثانى من 2022

تبنت وحدات البحوث ببنوك استثمار محلية، رؤية متفائلة لنتائج أعمال شركة «القلعة للاستشارات المالية» فى الربع الثانى من العام الجارى 2022، وذلك بالرهان على استمرار الأداء القوى للشركات التابعة بقيادة المصرية للتكرير.

وأضافوا أن تحقيق الشركة لخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، جاء بضغط بنود استثنائية، من بينها خسائر فى العملات الأجنبية بتلك الفترة، موضحين أن هوامش الربحية للشركة تحسنت بشكل واضح إلى جانب زيادة قيمة الإيرادات.

وكانت شركة القلعة، أعلنت منذ أيام، عن النتائج المالية المجمعة للربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت الإيرادات المجمعة 18.7 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى بمعدل %134 هذا وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 3.9 مليار جنيه بالفترة ذاتها صعودًا من 90.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

فيما بلغت الخسارة المجمع بعد خصم حقوق الأقلية حوالى 584 مليون جنيه مقابل خسائر 958 مليون جنيه فى الربع الأخير من 2021.

بداية قالت بحوث شركة «نعيم القابضة»، إن مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية لشركة «القلعة» تخطت توقعاتها، وذلك على الرغم من تحقيق الشركة صافى خسائر بعد خصم حقوق الأقلية، وباستبعاد البنود الاستثنائية الخاصة بحجز صافى مبلغ بقيمة 692 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وأضافت أنهُ مع تسارع هوامش أرباح الشركة المصرية لتكرير البترول إلى مستوى قياسى جديد لأول مرة منذ 2018، فقد سجلت أرباحًا بعد الضريبة وقبل خصم حقوق الأقلية بقيمة 970 مليون جنيه.

وأوضحت «نعيم» أن صافى الخسارة المجمع بعد خصم حقوق الأقلية سجل 584 مليون جنيه مقابل خسائر 958 مليون جنيه خلال الربع الأخير من 2021، وخسائر 479 مليون جنيه فى الربع الأول من 2021؛ متأثرة بشكل أساسى بفروق أسعار العملات.

فيما أشارت «نعيم» إلى أنهُ بعد استبعاد النفقات الاستثنائية التى تضمنت خسائر فى العملات الأجنبية بقيمة 1.2 مليار جنيه، يكون صافى ربح الشركة وفقًا لحساباتها متخطيًا للتوقعات.

وقالت إن صافى مصروفات الفائدة بلغ 900 مليون جنيه خلال فترة الربع الأول، بارتفاع %43 ربع سنويًّا و%5 سنويًّا.

ونوهت أن إجمالى الإيرادات بلغ 18.7 مليار جنيه بفترة أول 3 شهور من العام، بارتفاع %26 ربع سنويًّا و%134 سنويًّا، مدفوعًا بالأداء القوى للشركة المصرية لتكرير البترول التى تمتلك فيها %13.1.

وألمحت إلى تحسن هامش الربح المُجمع بمقدار 6.4 نقطة مئوية ربع سنويًّا، و16.5 نقطة مئوية سنويًّا ليسجل %23.4 وهو المعدل الأعلى فى خلال عشر سنوات تقريبًا.

وقالت إن ربحية الشركة المصرية لتكرير البترول استفادت من الاتساع الإضافى فى هامش التكرير المتأثر إيجابيًّا بارتفاع أسعار منتجات البترول.

ووفقًا لحسابات «نعيم» فإن الهامش الإجمالى للتكرير قفز إلى 23.6 دولار للبرميل، مقابل 12.8 دولار للبرميل فى الربع الأخير من 2021، و1.2 دولار للبرميل فى الربع الأول من 2021، وأيضًا قفز فارق السعر بين الديزل – زيت الوقود عالى الكبريت بمقدار %52 ربع سنويًا ليصل إلى 40.5 دولار للبرميل.

وأوضحت أنهُ بالإضافة إلى ذلك فقد استقر حجم مبيعات الشركة ربع سنويًّا ولكن بارتفاع %55 سنويًّا، ليصل إلى 1.150 مليون طن.

أما على صعيد الشركة المصرية لتكرير البترول فأوضحت «نعيم» أنها حققت أرباحًا بمقدار 721 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية خلال الربع المُشار إليه، مقابل 194 مليون جنيه فى الربع الأخير من 2021، وخسائر 702 مليون جنيه فى الربع الأول من 2021.

وقالت إن صافى دين شركة القلعة القابضة ارتفع بنسبة %14 ربع سنويًّا إلى 62.8 مليار جنيه، متأثرًا بخفض قيمة الجنيه فى مارس.

وأخيرًا توقعت «نعيم» على المدى القريب تحقيق القلعة القابضة نتائج أقوى فى الربع الثانى من 2022 مع ارتفاع احتمالات تحقيق صافى ربح إيجابى بعد خصم حقوق الأقلية للمرة الأولى منذ 2018 مستفيدة أكثر من الشركة المصرية لتكرير البترول، وذلك نتيجة لارتفاع الفارق بين أسعار المدخلات والمخرجات بنسبة %72 أخرى ربع سنويًّا خلال الربع الثاني.

من جانبه، عددت بحوث شركة «الأهلى فاروس» العوامل التى مكنت «القلعة» من تحقيق إيرادات قوية الربع الأول من العام الجارى 2022.

وأوضحت أنهُ على رأس تلك العوامل جاء ارتفاع أسعار المنتجات فى شركة المصرية للتكرير، كما أن المصفاة لم تشهد أى إغلاق أو عقبات تشغيلية خلال الربع الأول من 2022.

ولفتت «الأهلى فاروس» إلى أن العامل الثانى تمثل فى الأداء القوى على أساس سنوى فى شركة طاقة العربية بفضل ارتفاع مبيعات الوقود فى شركة طاقة للتسويق وزيادة توزيع الطاقة وتوسعة محطة الغاز الطبيعى المضغوط.

وأوضحت أن طاقة عربية أظهرت تباطؤًا بسبب انخفاض أحجام المبيعات، وتقييد التوسعات على أساس ربع سنوي.

وتابعت: أن تحسن الأعمال فى شركة أسيك القابضة، والتى جاءت بدعم من ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج والتكاليف التشغيلية فى شركة أسمنت التكامل التى تعمل فى السودان جاء ضمن العوامل الداعمة.

وقالت بحوث «الأهلى فاروس»، أن الدين المجمع للشركة بلغ 76.6 مليار جنيه بنهاية تلك الفترة، منها 51.5 مليار جنيه مرتبطة بشركة المصرية للتكرير.

ونوهت إلى تأثر صافى الربح سلبًا بانخفاض قيمة الجنيه الذى حدث بنهاية الربع الأول بسبب قروض ومتطلبات الشركة المقومة بالدولار الأمريكي.

وأشارت «الأهلى فاروس» إلى أن صافى أرباح الشركة المصرية للتكرير التابعة لشركة القلعة جاء فى المنطقة الخضراء عند 721 مليون جنيه.

وأوضحت أن صافى أرباح الشركة المصرية للتكرير نمى على الرغم من ارتفاع صافى مصروفات الفائدة التى بلغت 672 مليون جنيه بفترة الربع الأول من العام الجاري.

وتابعت: أن صافى ديون الشركة المصرية للتكرير بلغ 51.5 مليار جنيه فى مارس 2022 مقابل 44 مليار جنيه فى ديسمبر 2021 متأثر جزئيًّا بانخفاض قيمة العملة المحلية.

وعلى صعيد شركة طاقة عربية التابعة أيضًا قالت «الأهلى فاروس» إن صافى الربح لديها سجل حوالي 32 مليون جنيه بانخفاض %75 على أساس ربع سنوي، ولكن بزيادة %32 على أساس سنوي.

وأضافت أن طاقة عربية أظهرت أداءً أقوى على أساس سنوي، ولكن بضعف على أساس ربع سنوي، وأرجعت «الأهلى فاروس» ذلك إلى عدة عوامل.

وقالت إنه على أساس سنوى فقد أظهرت طاقة العربية تحسنًا فى جميع القطاعات بفضل ارتفاع مبيعات الوقود مدفوعًا بالأسعار، وزيادة توزيع الطاقة، وتوسعة محطات الغاز الطبيعى المضغوط.

فيما على أساس ربع سنوى فقد أظهرت طاقة عربية تباطؤًا فى قطاع الطاقة والغاز، بالإضافة إلى انخفاض توزيعات الوقود السائل فى شركة طاقة للتسويق والتى لم تشهد أى محطات تعبئة جديدة طوال الربع.

وأخيرًا رجحت “فاروس” أداء جيد لشركة “القلعة” خلال الربع الثانى من العام الجارى بدعم من تحسن مُنتظر فى أداء شركاتها التابعة، وعلى رأسها الشركة المصرية للتكرير.

وقالت “الأهلى فاروس” إن المصرية للتكرير من المتوقع أن تستفيد من الزيادة الهائلة فى فروق أسعار الديزل التى بلغت 598 دولارًا أمريكيًّا للطن فى الربع الثانى من العام الحالي، وهو أعلى بنسبة 54% على أساس ربع سنوي.

ولفتت إلى أن العامل الثانى الذى من المفترض أن يدعم أداء المصرية للتكرير هو انخفاض تكاليف التشغيل، نظرًا لأن الشركة المصرية للتكرير ستحصل على %100 من موادها الأولية كمخلفات جوية من الهيئة العامة للبترول على عكس الأرباع السابقة عندما كانت تشترى %18 من موادها الأولية من خلال النفط الخام العربى الخفيف، ودفع رسوم الجباية ورسوم النقل إلى الهيئة العامة للبترول وشركة نفط الجنوب.

وثالثًا قالت إن انخفاض الإيقاف والإغلاق يأتى ضمن العوامل التى من المفترض أن تدعم أداء الشركة الربع الثانى من العام، مع العلم أنه خلال عام 2021، شهدت الشركة المصرية للتكرير 75 يومًا من الإغلاق بسبب حادث وقع فى مارس 2021، بالإضافة إلى التجديدات العادية، وطوال عام 2022، تخطط الشركة المصرية للتكرير لتقليل أيام الإغلاق إلى 30-26 يومًا، وبالتالى زيادة حجم الإنتاج.

وأوضحت «الأهلى فاروس»، أن الشركة المصرية للتكرير يجب أن تكون قادرة على التوصل إلى اتفاقية لإعادة هيكلة الديون مع البنوك، مما سيقلل من ضغط خدمة الدين على بيان الدخل، ومع ذلك قالت «الأهلى فاروس» إنها تتوخى الحذر بشأن ضعف العملة المحلية التى ستؤثر سلبًا على أرباح وخسائر الشركة نظرًا للقروض والمطلوبات المقومة بالدولار الأمريكي.

أما على صعيد طاقة عربية وأدائها المتوقع خلال الربع الثانى من العام الجاري، قالت «الأهلى فاروس» إن الشركة تتمتع بإمكانيات هائلة فى قطاعاتها التشغيلية الثلاثة.

وأوضحت أنهُ يجب أن يكون لدى لشركة عدد أكبر من التوصيلات المنزلية فى ضوء المبادرات الحكومية لتوسيع شبكة الغاز الطبيعى للمنازل فى جميع المحافظات، علاوة على ذلك، فإن الشركة فى وضع يمكنها من التقاط النمو فى مجال CNG – الغاز الطبيعى المضغوط الذى يخدم العملاء خارج الشبكة من خلال شبكة متنامية من المحطات التعبئة والوحدات المتنقلة.

وأشارت إلى أن النظرة الإيجابية للشركة تأخذ فى الاعتبار اتفاقية أسطول للنقل مع شركة ماستر جاز لتحويل أسطول شاحناتها من الديزل إلى مزيج من الديزل والغاز الطبيعى المضغوط.

وعلى الرغم من ذلك قالت إنها تتوخى نظرة حذرة من انخفاض معدلات الجنيه مقابل الدولار، والتى ستؤثر سلبًا على أرباح وخسائر الشركة نظرًا للقروض والمطلوبات المقومة بالدولار الأمريكي، موضحةً أنهُ يشار إلى أن طاقة العربية تزيد قروضها لتطبيق خطط التوسع الجديدة.

وعلى صعيد شركة أسيك القابضة والتابعة للقلعة أيضًا توقعت «الأهلى فاروس» أن تُظهر الشركة تحسنًا فى العديد من المعايير، وعلى رأسها خطط إعادة هيكلة الديون التى ينبغى أن تدعم المحصلة النهائية.

من جانبها، قالت بحوث «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن شركة القلعة دخلت متأخرًا فى موسم أرباح الربع الأول من عام 2022، عن مجموعة من النتائج التشغيلية القوية.

وأضافت بحوث «برايم»، أن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.9 مليار جنيه مقابل 90.5 مليون جنيه فى العام السابق، وهى أظهرت تحسنًا بشكل ملحوظ فى ضوء النمو السنوى بنسبة %134 فى الإيرادات إلى 18.7 مليار جنيه، جنبًا إلى جنب مع هامش بنسبة %21 مقابل %1 فى العام السابق.

وأوضحت أن الشركة المصرية للتكرير كانت مسؤولة عن معظم التحسن على أساس سنوى بالنسبة للمساهمة فى إيرادات القلعة.

وأشارت «برايم» إلى أنه إذا تم استثناء الشركة المصرية للتكرير من نتائج أعمال شركة القلعة عن الربع الأول من العام الجاري، فقد زادت الإيرادات بنسبة %28 فقط على أساس سنوي.

وعلى جانب آخر أكدت «برايم»، أن الشركات التابعة الأخرى التابعة حققت أداءً جيدًا أيضًا، بما فى ذلك شركة طاقة عربية.

وتابعت: أنهُ على الرغم من التحسن الملحوظ فى مستوى صافى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA في شركة القلعة، فقد اتسعت خسائر الشركة الصافية فى الربع الأول 2022 إلى 584 مليون جنيه مقابل 479 مليون جنيه فى العام السابق على خلفية خسائر عملة بقيمة 1.3 مليار جنيه، و%29 نمو سنوى فى تكاليف الاقتراض إلى 1.1 مليار جنيه.

وكذلك تبنت أيضًا بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» رؤية إيجابية لشركة «القلعة» خلال الربع الثانى من العام الجارى 2022.

وعن نتائج الربع الأول من العام الجارى عبر الدكتور أحمد هيكل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة القلعة، عن اعتزازه بالمرونة الفائقة التى أثبتتها القلعة فى التأقلم مع التحولات التى طرأت على المشهد الاقتصادى خلال العام الماضي، ونجاحها فى دخول عام 2022، وهى أكثر استعدادًا لمواجهة التغيرات المستمرة بمختلف البيئات التشغيلية والاستجابة لمتطلباتها.

وقال خلال بيان أرسلتهُ الشركة حينها إنه مع دخول الربع الأول من عام 2022، ازدادت الضغوط التضخمية العالمية بشكل ملحوظ وتوجهت حكومات الدول حول العالم لتطبيق سياسات التشديد النقدي، وهو ما أدى إلى زيادة تشجيع المصنِّعين المحليين وتحول القوة التسعيرية إلى الشركات المنتجة بكل القطاعات الاقتصادية، الأمر الذى استفادت منه الشركات الكبرى مثل القلعة.

◗❙ حققت إيرادات بقيمة 18.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى %134

◗❙«الأهلى فاروس»: ارتفاع أسعار «المصرية للتكرير» كان أبرز العوامل الداعمة

◗❙«برايم»: خسائر فروق العملة بقيمة 1.3 مليار جنيه ضغطت على صافى الربح النهائى الربع الأول

◗❙«نعيم»:أول 3 شهور من العام تخطت توقعاتنا باستبعاد بعض البنود الاستثنائية