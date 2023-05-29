بنوك استثمار تتبنى رؤى متباينة لأداء «سوديك» خلال 2023

تبنت وحدات تحليل مالى فى بنوك استثمار محلية رؤى متباينة بشأن نتائج أعمال شركة «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك» بنهاية العام الجاري، تزامنًا مع إعلان أداء الربع الأول من 2023.

وقال المحللون إن معدل إلغاء المبيعات ارتفع بشكل واضح خلال الربع الأول من 2023، ليصل إلى %21 مقارنة مع %10 خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2022، بما يسمح بإعادة تسعيرها مجددًا متوقعين أن هذا سيصب فى النهاية فى مصلحة الشركة.

وأشاروا إلى أن المبيعات التعاقدية تراجعت خلال الربع الأول بنسبة %26 على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، ووفقًا للقوائم المالية المجمعة فقد سجل صافى ربح الفترة حوالى 191 مليون جنيه مقارنة مع 228.2 مليون بمعدل تراجع %16.3.

بداية قال يوسف البنا محلل العقارات الأول بشركة «نعيم القابضة»، إن شركة «السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار – سوديك» لديها فرصة كبيرة للنمو، وذلك فى إطار مساعيها لاقتناص فرص جديدة بغرض الاستحواذ وشراء أراضى.

وتوقع أن تتمكن الشركة من ضبط وضعها المالى بنهاية العام الجاري، وتحسين أرباحها مقارنة بالفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أنهُ يعتبر الأفضل على صعيد 3 أرباع ماضية.

وأضاف أن المبيعات التعاقدية لشركة «سوديك» خلال الربع الأول من العام الجارى سجلت حوالي 2.8 مليار جنيه بمعدل انخفاض عن العام الماضى بلغ %26 موضحًا أن معدل إلغاء مبيعات الشركة ارتفع أيضًا بالفترة المذكورة ووصل إلى %21 مقارنة متوسط تاريخى عادة ما يسجل %8.

و تكهن محلل العقارات الأول بشركة «نعيم القابضة»، أن إلغاء التعاقدات من الممكن أن يكون بسبب رغبتها لعمل إعادة تسعير مما يحسن هامش الربح.

وأوضح أن «سوديك» رفعت أسعار مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 55% عن الربع المقارن من 2022، مضيفًا أن «سوديك» لديها رصيد من الوحدات غير المسلمة ستؤثر بشكل إيجابى على الإيرادات عند التسليم.

وكانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» أعلنت أنها سددت الدفعة المقدمة لقطعة أرض جديدة على مساحة 180 فدانًا والتى تعد امتداداً لمشروعها سيزار” بالساحل الشمالي.

وأكدت الشركة فى بيان لها مؤخرًا أنها بصدد الانتهاء من صياغة العقد النهائى الخاص بالأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث من المخطط التوقيع عليه وإطلاق المشروع خلال العام الحالي.

وفى سياق متصل قالت وحدة التحليل المالى بشركة «الأهلى فاروس» إن مبيعات «سوديك» التعاقدية تراجعت بـ %26 سنويًا و%70.7 ربعيًا وسجلت 2.8 مليار جنيه.

وتوقعت أن تسجل مبيعات الشركة بنهاية العام الجارى 2023 قيمة 17.4 مليار جنيه مما يشير إلى انخفاض بنسبة %18.2 على أساس سنوى.

وأرجعت «الأهلى فاروس» ذلك للإطلاق المحدود للمشروعات، بعدما قررت الشركة تعليق المبيعات مؤقتًا فى بداية 2023 لمراجعة أسعار البيع نظرًا لارتفاع مصروفات عمليات البناء.

وقالت إن مشروعات غرب القاهرة ساهمت بنحو %52 فى المبيعات وذلك بدعم من مشروع الـ 464 فدان، وبنحو %48 لمشروعات شرق القاهرة بدعم من مشروعى سوديك ايست وفيليت.

وأضافت أن معدل إلغاء المبيعات بلغ %21 خلال الربع الأول 2023، مقارنة مع %10 فى فترة المقارنة من العام الماضي، مرجعةً ذلك إلى اتجاه الشركة لإلغاء مبيعات الوحدات المتخلفة عن السداد، مما يسمح بإعادة بيعها بأسعار السوق الراهنة.

ونوهت «الأهلى فاروس» أن قيمة صافى التحصيل النقدى سجلت 2 مليار جنيه مع وصول نسبة التعثر عن السداد إلى %8.2 فى الربع الأول 2023، مقارنة مع 1.4 مليار بنسبة تعثر عن السداد %8.8 فى فترة المقارنة من العام الماضي.

فيما لفتت إلى أن مصروفات الإنشاء بلغت 861 مليون جنيه فى الربع الأول 2023 مقارنة مع 634 مليون فى الربع الأول 2022، موضحةً أن إيرادات الشركة سجلت حوالى 1.5 مليار جنيه فى الربع الأول 2023 بنمو %25 سنويًا، وتراجع %52.6 ربعيًا، مما يعكس حالة أداء معدلات التسليم.

وقالت «الأهلى فاروس» إن مجمل الأرباح وصل إلى 562.8 مليون جنيه بنمو %14.4 سنويًا، وهبوط %21.4 ربعيًا، بهامش %37.6 فى الربع الأول 2023.

وتابعت أن صافى النقدية بشركة «سوديك» سجل 167.7 مليون جنيه بنهاية الربع الأول 2023، موضحةً أن حسابات العملاء بما فى ذلك غير المدرجة فى الميزانية، سجلت تراجعًا طفيفًا من 31.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2022 إلى 30.8 مليار بنهاية الربع الأول 2023.

وأبقت «الأهلى فاروس» على توصيتها بزيادة الوزن النسبى على السهم فى البورصة المصرية بقيمة عادلة 23.30 جنيه.

يُذكر أن الدار العقارية المساهم الرئيسى فى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) أكدت منذ أيام التزامها بكونها مستثمراً استراتيجياً طويل الأجل فى جمهورية مصر العربية.

وفى عام 2021، تولّت الدار أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق العقارى فى مصر الاستحواذ على شركة سوديك والتى تعدّ إحدى أكبر شركات التطوير العقارى فى الدولة.

ومؤخرًا قالت «الدار» إنه بعد الاستحواذ نجحت سوديك فى تحقيق مبيعات مشاريع تطويرية بقيمة 21.3 مليار جنيه مصرى خلال العام 2022، بما يعادل نمواً بنسبة %87 على أساس سنوي.

من جانبهُ قالت شركة «مباشر لتداول الأوراق المالية» إن عمليات الطرح المحدودة للمشروعات والإيقاف المؤقت للمبيعات من جانب سوديك خلال الربع الأول من العام الجارى جاء بهدف مراجعة الأسعار.

ولفتت إلى أن شركة سوديك تعتبر لاعب عقارى متنوع فى صناعة العقارات بمشروعات موزعة على أفضل المواقع فى مصر.

وأضافت أن انخفاض ربحية «سوديك» خلال الربع الأول من العام الجارى عكس هامش صافى ربح قدره %12.5 مقارنة مع %18.9 الربع المقارن من 2022، وأرجعت الارتفاع فى مجمل الربح بشكل أساسى إلى زيادة الإيرادات بنسبة %25 والتى بلغت حوالى 1.5 مليار جنيه.

وقالت «مباشر» إن السبب فى ارتفاع الإيرادات يرجع بشكل أساسى إلى عمليات التسليم فى كل من مشروعات غرب وشرق القاهرة اللذان ساهما بنسبة بنسبة %60 و%39 على التوالى من إجمالى عمليات التسليم خلال الربع الأول من 2023.

وأضافت أن الشركة سجلت ارتفاع قدرة %14.5 فى رصيد النقدية وما فى حكمها مسجلة 3.3 مليار جنيه فى نهاية الربع الأول من العام الجارى فى مقابل تسجيل 2.9 مليار الربع المقارن من 2022.

وتابعت أن معدل الديون لحقوق الملكية سجل نسبة بلغت 42.1% فى نهاية الربع الأول من العام، فى مقابل تسجيل %43.3 الربع المقارن، برصيد ديون قدرها 3.1 مليار.

وأرجعت «مباشر» الانخفاض فى المبيعات التعاقدية إلى محدودية إطلاق الشركة لمشروعات جديدة، حيث قامت «سوديك» بإيقاف مؤقت للمبيعات بهدف مراجعة أسعار بيع الوحدات وسط ارتفاع تكلفة الانشاءات، سعيًا إلى تحقيق توازن بين زيادة حجم المبيعات من ناحية وإدارة المخاطر الناتجة عن ارتفاع تضخم التكاليف من ناحية أخرى.

وعلى صعيد التحليل التفصيلى للمبيعات التعاقدية قالت إن مشروعات غرب القاهرة ساهمت بنسبة %52 من إجمالى المبيعات التعاقدية خلال الربع الأول من 2023 مدفوعة باستمرار الطلب القوى على مشروع 404 فدان بمدينة الشيخ زايد، حيث ساهم بنسبة %39.

وأضافت أن مشروعات شرق القاهرة ساهمت بنسبة %48 من إجمالى المبيعات التعاقدية خلال الربع الأول من 2023، مدفوعة باستمرار الطلب القوى على مشروع سوديك ايست ومشروع فيليت اللذان ساهما بنسبة %13 و%33 من الإجمالى.

ولفتت إلى أن النفقات الاستثمارية للإنشاءات ارتفعت بنسبة قدرها %35.8 على أساس سنوى خلال الربع الأول من عام 2023 لتسجل 861 مليون جنيه، وحددت القيمة العادلة للسهم عند 25.7 جنيه.

وتتمتّع سوديك بإمكانات نمو واعدة وإيجابية حيث يبلغ حجم إيراداتها المتراكمة للمشاريع التطويرية ما يقارب 35 مليار جنيه.

كما تعمل الشركة على مضاعفة حجم محفظة الأراضى التابعة لها فى مناطق مختلفة فى مصر منها غرب القاهرة وشرقها والساحل الشمالي.

– معدل إلغاء المبيعات سجل %21 مقابل %10 فى الفترة المقارنة

– التعاقدات تهبط بنحو %26 لتصل إلى 2.8 مليار جنيه.. وأسعار بيع الوحدات تصعد %55

– «فاروس» تُبقى على توصيتها بزيادة الأوزان النسبية على السهم.. و«نعيم القابضة» تتوقع أداء جيدا