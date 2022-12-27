بنوك استثمار: «المصرية للتكرير» تدعم نتائج «القلعة» بالربع الثالث

نجحت شركة القلعة للاستثمارات المالية فى تحقيق قفزة فى إيراداتها بلغت %85 بالربع الثالث من العام الحالى بدعم من الأداء القوى للشركة المصرية للتكرير التابعة، والتى ساهمت بـ%75 من إجمالى إيرادات الشركة الأم.

وبلغت إيرادات القلعة فى الربع الثالث من 2022، ما قيمته 23.7 مليار جنيه، مقارنة مع 12.7 مليار جنيه بالفترة المناظرة من العام الماضى، وسجل صافى الربح 16.7 مليون جنيه بالفترة المذكورة، نظير خسارة 440.7 مليون جنيه.

وكان الداعم الأساسى لأداء «المصرية للتكرير» هو ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة العملة المحلية وفقا لبنوك استثمار محلية.

ورغم الأداء القوى بالربع الثالث على أساس سنوى، إلا أن الأداء الربعى جاء على غير المأمول حيث شهد تراجعا، ليأتى أقل من توقعات بنوك الاستثمار.

وقالت وحدة بحوث الأهلى فاروس إن القلعة سجلت صافى ربح مجمع 17 مليون جنيه مصرى خلال الربع الثالث من العام الحالى، بتراجع ربعى %95، مقارنة بصافى ربح 362 مليون جنيه فى الربع الثانى، وصافى خسارة 441 مليون جنيه فى الربع الثالث من عام 2021.

وأضافت أن الإيرادات المجمعة تراجعت على أساس ربعى مسجلة 23.722 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام الحالى، بعد أن كانت 26.981 مليار جنيه فى الربع الثانى من العام. ومع ذلك، قفزت الإيرادات %85 على أساس سنوى مقارنة بـ12.796 مليار جنيه فى الربع الثالث من عام 2021.

وأوضحت أن إيرادات «المصرية للتكرير» مثلت %75 من إجمالى إيرادات القلعة خلال الربع الثالث من العام، فى حين ساهمت «طاقة عربية» بـ%12 من إجمالى الإيرادات.

وأرجعت «بحوث الأهلى فاروس» الزيادة السنوية فى الإيرادات بشكل رئيسى إلى عدة عوامل شملت: زيادة سنوية بنسبة %121 فى إيرادات «المصرية للتكرير» بدعم زيادة كمية المبيعات، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، فضلا عن زيادة سنوية بنسبة %19 فى إيرادات «طاقة عربية» مدعومة بأداء أقوى فى جميع توابعها (الغاز والطاقة والنفط)، علاوة على زيادة سنوية بنسبة %55 فى إيرادات شركة أسكوم للتعدين بدعم ارتفاع إيرادات التصدير بسبب زيادة الكميات والأسعار.

وأشارت إلى أنه من ضمن العوامل التى دعمت إيرادات المجموعة هو نمو %67 سنويًا فى إيرادات «جراند فيو»، وزيادة بنسبة %42 سنويًا فى إيرادات «الأغذية الزراعية»، فى ظل زيادة الأسعار وتطور العمليات.

وقالت إن النتائج المالية السنوية تأثرت بشكل أساسى بارتفاع أسعار المنتجات بسبب زيادة أسعار السلع العالمية، وكذلك انخفاض قيمة العملة والتضخم الناتج، ومن ناحية أخرى، انخفضت إيرادات القلعة على أساس ربعى بشكل أساسى بسبب تراجع %17 فى إيرادات المصرية للتكرير على خلفية انخفاض أسعار المنتجات النفطية، والتى أعقبت تباطؤ أسعار النفط الخام.

وتراجعت تكلفة الإيرادات فى الربع الثالث على أساس سنوى ما قاد إلى زيادة إجمالى الربح وفقًا لذلك، وسجل هامش مجمل الربح فى الربع الثالث من العام الحالى %40.5، مقارنة مع %12.2 فى الربع الثالث من عام 2021 و%36.1 فى الربع الثانى من العام الجارى.

وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وتكلفة الدين بنسبة %661 سنويًا لتصل إلى 8.805 مليار جنيه فى الربع الثالث، بانخفاض %1 عن الربع الثانى، وتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وتكلفة الدين بشكل ملحوظ إلى %37.1 فى الربع الثالث من عام 2022، بعد أن كان %9 فى الربع الثالث من عام 2021 و33.1% فى الربع الثانى من العام الجارى.

وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة %29 سنويا فى الربع الثالث من العام الحالى لتصل إلى 1.636 مليار جنيه، مقارنة مع 1.265 مليار جنيه فى الربع الثالث من عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة بسبب انخفاض قيمة العملة.

كما سجلت القلعة خسائر سعر صرف أعلى خلال الربع الثالث من العام الحالى، بقيمة 236 مليون جنيه، مقارنة مع 90 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام، ومقارنة مع مكاسب سعر صرف بلغت 83 مليون جنيه فى الربع الثالث من عام 2021.

وزادت ضرائب الدخل بشكل ملحوظ من 85 مليون جنيه فى الربع الثالث من 2021 و125 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام الحالى إلى 1.127 مليار جنيه مصرى فى الربع الثالث من العام الجارى.

وقالت الأهلى فاروس إن أداء المصرية للتكرير الربعى يعكس تباطؤًا فى أسعار النفط العالمية، حيث شهد سعر النفط الخام انخفاضًا بنسبة %13 على أساس ربعى، إلى متوسط 98 دولارًا للبرميل، مقارنة مع 112 دولارًا / للبرميل فى الربع الثانى، لافتة إلى أنه مع ذلك، لا يزال الأداء السنوى أعلى بكثير من الربع المقارن فى عام 2021، حيث سجلت هوامش التكرير 5 ملايين دولار يوميا بالربع الثالث، مقارنة بمبلغ 1.2 مليون دولار يوميا بالفترة المقارنة من العام الماضى.

وارتفع سعر النفط الخام بنسبة %34 سنويًا خلال الربع الثالث، مقارنة مع 73 دولارًا للبرميل فى الربع الثالث من العام الماضى، وزادت كميات مبيعات المصرية للتكرير بنسبة %13 سنويا إلى 954.928 طن فى الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة مع 847.954 طنًا فى الربع الثالث من 2021، وحتى الوقت الحالى، سارت عمليات الشركة بشكل طبيعى دون انقطاع أو تباطؤ أو إغلاق مقارنة بفترات طويلة من التباطؤ والإغلاق خلال عام 2021.

وتطرقت إلى نتائج «طاقة عربية» والتى نمت إيراداتها بنسبة %19 على أساس سنوى لتصل إلى 2.864 مليار جنيه فى الربع الثالث من العام الحالى بدعم ارتفاع إيرادات الغاز على خلفية زيادة منشآت شبكة الغاز فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك زيادة أحجام توزيع الغاز الطبيعى المسال بعد توسع محطاته وارتفاع أسعاره.

وأضافت شركة طاقة عدد 30.300 وصلة غاز منزلية، إضافة إلى 13 عميلًا صناعيًا جديدًا خلال الربع الثالث من العام، ليصل العدد الإجمالى للوصلات إلى أكثر من 1.5 مليون.

وارتفع عدد محطات الغاز الطبيعى المسال من 30 محطة فى الربع الثالث من عام 2021 إلى 51 محطة فى الربع الثالث من العام الحالى، حيث أضافت الشركة ثمانى محطات جديدة خلال الربع الأخير، كما حولت الشركة 2338 مركبة إلى بنزين خلال الربع الثالث، ليصل العدد الإجمالى للمركبات المحولة إلى 28989 مركبة.

وأشارت إلى أن «جراند فيو» ساهمت بنسبة %5 من إجمالى إيرادات القلعة فى الربع الثالث، وهى نسبة أعلى بـ%4 من مساهمة قطاع الأسمنت.

ولفتت إلى توسع قطاع الطباعة والتغليف فى القلعة، حيث سجل زيادة بنسبة %67 فى إيرادات الربع الثالث لتصل إلى 1.147 مليار جنيه، حيث كان النمو فى الإيرادات مدعوما بالزيادة فى كميات وأسعار المبيعات المحلية والتصديرية.

وذهبت «الأهلى فاروس» إلى أن نتائج القلعة خلال الأشهر التسعة الأولى لا تزال فى المنطقة السلبية، حيث سجلت صافى خسائر مجمعة قدرها 206 ملايين جنيه، مقارنة مع 1.321 مليار جنيه صافى الخسائر مجمعة بالفترة المناظرة.

وارتفع إجمالى الإيرادات بنسبة %124 على أساس سنوى مسجلا 69.385 مليار جنيه الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 30.975 مليار جنيه الفترة المناظرة.

ومثلت إيرادات «المصرية للتكرير» %76 من إجمالى إيرادات القلعة، فى حين ساهمت «طاقة عربية» بنسبة %11 من إجمالى الإيرادات فى الأشهر التسعة الأولى من 2022.

وأرجعت نمو الإيرادات بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالى إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية، وتحسن الأداء التشغيلى فى العديد من القطاعات، خاصة فى «المصرية للتكرير» التى شهدت انخفاضًا غير متوقع فى العمليات خلال عام 2021، وارتفاع أسعار البيع بسبب الضغوط التضخمية بعد تخفيض قيمة الجنيه.

وأشارت إلى أن أداء الإيرادات غير المسبوق لم ينعكس على صافى الربح بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، حيث زادت نفقات الفائدة بنسبة %28 على أساس سنوى فى أول 9 أشهر من العام على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتخفيض قيمة العملة المصرية، حيث بلغت خسائر سعر الصرف 1.55 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة بمكاسب بلغت 155 مليون جنيه الفترة المماثلة وزيادة الضرائب، حيث ارتفعت ضرائب الدخل من 177 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022، إلى 1.383 مليار جنيه الفترة المناظرة.

وقالت «الأهلى فاروس» إن القلعة لا تزال فى مفاوضات مع مقرضيها من أجل إعادة هيكلة الديون، ومع ذلك من المتوقع أن تقوم «المصرية للتكرير» بسداد أقساط الديون المتأخرة وأن تصبح سارية بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، متوقعة أن تكون الشركة قادرة على الوفاء بجدول سداد ديونها من الآن فصاعدًا على افتراض العمليات العادية والتدفق النقدى الصحى.

وأعلنت القلعة عن حزمة من محفزات النمو الإضافية والتى شملت الإعلان عن دراسة عدة فرص استثمارية صغيرة ومتوسطة الحجم، فضلا عن الاستثمارات الاستراتيجية التى ستنفذ خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.

ويقوم البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بتمويل «طاقة بى في» التابعة بمبلغ 5.5 مليون دولار أمريكى لبناء محطة طاقة شمسية بقوة 7 ميجاوات فى المنيا، وسيبيع المصنع الكهرباء إلى شركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات (شركة التعدين التابعة لشركة القلعة)، كما تعمل طاقة بى على مشاريع فى سوما باى ونبق والمنطقة الصناعية لمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت «الأهلى فاروس» أن شركة طاقة للمياه بدأت عملياتها خلال 2022، وأكملت مشروعا لتحلية المياه فى الربع الثانى من عام العام، والثانى سيتم الانتهاء منه بحلول أوائل عام 2023، وسجلت الشركة 945 مليون جنيه إيرادات فى الربع الثالث من العام الحالى.

وتابعت أننا كنا أوصينا بزيادة الوزن النسبى للسهم فى محفظة الاستثمارات عندما كان سعر السهم حول 0.80 جنيه، والآن بعد وصول السهم إلى السعر المستهدف المحدد من قبلنا، نخفض التوصية إلى محايدة.

وقال بنك استثمار النعيم إن نتائج القلعة المُجمعة بالربع الثالث 2022، كانت إيجابية بصورة عامة، ولكن جاءت أقل من توقعاته نتيجة لارتفاع مصروفات الفائدة والضرائب عن المتوقع.

وأضاف البنك أن صافى الربح سجل (بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية) 16.7 مليون جنيه، مقابل الأرباح بقيمة 362 مليون جنيه المُسجلة فى الربع الثانى من 2022، وصافى الخسائر بقيمة 441 مليون جنيه فى الربع الثالث من 2021، وهو أقل بكثير من توقعاتنا للقيمة 278 مليون جنيه (نتيجة لارتفاع مصروفات الفائدة والضرائب أكثر من توقعاتنا)، إذ بلغت أرباح الشركة قبل الاستقطاعات 8.5 مليار جنيه فى الربع الثالث من 2022، مقابل توقعاتنا البالغة 8.8 مليار جنيه.

وسجل هامش الربح الإجمالى %39.8، أعلى 4.3 نقطة مئوية ربع سنويًا و27.3 نقطة مئوية سنويًا (وهو ما يُعزى بشكل أساسى إلى ارتفاع هوامش التكرير العالمية التى استفادت منها الشركة المصرية لتكرير البترول).

وأضاف أن إجمالى الإيرادات بلغ 23.7 مليار جنيه، أقل %12.1 ربع سنويًا، ولكن أعلى %85.6 سنويا أقل من توقعاتنا البالغة 25.2 مليار جنيه.

وبلغ صافى الربح للشركة المصرية لتكرير البترول (المملوكة بنسبة %13.1 لشركة القلعة القابضة) 1.94 مليار جنيه، مقابل صافى ربح 2.77 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2022، وصافى خسائر 418 مليون جنيه فى الربع الثالث من 2021.

وقال بنك الاستثمار إن ذلك يعد أقل من توقعاته البالغة 2.76 مليار جنيه (نتيجة لتوليفة المبيعات الأقل من المتوقعة المقدمة إلى الشركة المصرية للتكرير وارتفاع الضرائب).

وسجل هامش الربح الإجمالى %45، أعلى 6.2 نقطة مئوية ربع سنويًا و%35.1 سنويًا (نتيجة لزيادة الهوامش الإجمالية للتكرير)، ووفقًا لحساباتنا، بلغ هامش التكرير الإجمالى للشركة المصرية للتكرير 392 دولارا للطن فى الربع الثالث من 2022، مقابل 374 دولارا للطن فى الربع الثانى من 2022، و47 دولارا للطن فى الربع الثالث من 2021.

وبلغ إجمالى الإيرادات 17.86 مليار جنيه، بتراجع %16.8 ربع سنويًا، ولكن مع ارتفاع 2.2 مرة سنويًا، (ويعود الانخفاض المتتابع فى الإيرادات إلى توليفة المبيعات غير المواتية ربع سنويًا، رغم الارتفاع السنوى الناتج بشكل أساسى عن التحسن الكبير فى أسعار التكرير العالمية)، وجاء الرقم أقل من التوقعات البالغة 19.5 مليار جنيه (نتيجة لتراجع توليفة المبيعات أقل من المتوقع).

وأعلنت الإدارة إلى وصولها لنهاية رحلة إعادة الهيكلة وتقليص المديونية، إذ تُخطط الشركة لتسوية جميع مديونياتها فى الربع الأول من 2023، فضلًا عن مواصلة جهودها فى إعادة هيكلة الديون، إذ تراجع صافى دين الشركة إلى 71 مليار جنيه فى الربع الثالث من 2022، مقابل 74 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2022، رغم ارتفاع رأس المال المرتبط برأس المال العامل، إذ بلغ رأس المال العامل 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه فى الربع الثانى من 2022، ونستمر فى التوصية بشراء السهم عند سعر مستهدف 2.07 جنيه للسهم.