بنوك استثمار: «المصرية للاتصالات».. قوة كامنة وتوقعات مستقبلية إيجابية

تبنت وحدات بحوث فى بنوك استثمار رؤية مستقبلية ايجابية لأسهم الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة بدعم تحقيق أرباح تشغيلية قوية تعتمد على تعديل أسعار الخدمات وزيادة المنتجات، إلى جانب عوائد مرتقبة حال التفكير فى بيع جزء من حصتها فى فودافون مصر.

وقدرت بعض وحدات البحوث القيمة العادلة للسهم بين 18 و46.7 جنيه، مع توصية شرائية وزيادة الأوزان النسبة، بينما فضلت اخرى مراجعة القيمة العادلة لاحتساب التطورات الإيجابية فى العمليات التشغيلية الفترة الأخيرة، علما بأن السهم يتداول حالياً على شاشات تداول البورصة بالقرب من 22 جنيهاً تقريباً.

وترى وحدات البحوث أن نتائج أعمال الشركة خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الجارى والربع الثالث قد تفوقت على تقديراتها بمعدلات وصلت إلى %18 وذلك مدعومة بزيادة إيرادات الخدمات والكوابل البحرية.

وكشفت نتائج أعمال المصرية للاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى عن نمو الإيرادات بنسبة %22 لتصل إلى 32.3 مليار جنيه، بينما سجلت صافى ربح بعد الضرائب 6.2 مليار جنيه.

وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات وبعض المعالجات الخاصة بإيرادات الاستثمار من فودافون مصر، ترتفع صافى الربح بعد الضرائب بنسبة %25 إلى 7.1 مليار جنيه.

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار «بلتون» إنها عقدت لقاءً هاتفيًا مع مسؤولى الشركة ضم المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ومحمد شمروخ المدير المالي، ووائل حنفى مدير أول للشؤون المالية، للوقوف على آخر التطورات الحالية والمستقبلية للشركة.

وأكد مسؤولى الشركة، فى لقائهم مع «بلتون» أن خفض المديونية فى الميزانية العمومية، والتحوط من الالتزامات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، وتوزيع الأرباح ستكون هى استخدامات العائدات من بيع حصة الشركة فى فودافون مصر.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن «المصرية للاتصالات» تدرس إعادة تسعير عروض منتجاتها لتعكس انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم.

وتتوقع الإدارة رفع أسعار محفظة منتجاتها على المدى القريب كما تعمل الإدارة على التركيز على العملاء ذوى القيمة العالية ورفع عروض منتجاتها ليعكس متوسط متوسط العائد لكل مستخدم.

وقالت «بلتون» إن «المصرية للاتصالات» جمعت إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه (83 مليون دولار) من كابل SEA ME WE 6 فى الربع الثالث، والذى يمثل %45 من إيرادات الكابلات.

وتتوقع الإدارة حصول الشركة على %20 من المبلغ فى نهاية نوفمبر 2022 وسيتم تحصيل الـ%35 المتبقية فى عام 2023، وأن يصل التدفق النقدى الحر للشركة فى حدود 4 مليارات جنيه فى 2023.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أكدت «بلتون» فى ورقة بحثية أن أرباح المصرية للاتصالات خلال الربع الثالث قد تفوقت على توقعاتها بنسبة 18% وذلك بعد ارتفاع الأعمال الأساسية بنحو %40 إثر النمو المتماسك للإيرادات وارتفاع الدخل من الاستثمارات.

وأرجعت «بلتون» نمو الأرباح إلى عدة عوامل فى مقدمتها ارتفاع الإيرادات بواقع %32 لتسجل 11.8 مليار جنيه موضحة أنها زادت عن تقديراتها بواقع %5 بدعم من ارتفاع إيرادات التجزئة والجملة.

وأشارت إلى أن هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب خلال الربع الثالث قد ارتفع إثر تحسن مزيج الإيرادات ومبادرات ترشيد التكلفة، كما ارتفع الدخل من الاستثمار المحقق من حصة الشركة فى فودافون مصر بواقع %33 على أساس سنوي.

وأوضحت أن أرباح المصرية للاتصالات خلال 9 أشهر قد ارتفعت بنحو %1 فقط إلى 6.17 مليار جنيه، نتيجة خسائر فروق تحويل عملة بنحو 993 مليون جنيه مقابل مكاسب فروق تحويل العملة بنحو 433 مليون جنيه فى 9 أشهر من 2021 إلى جانب التاثر بارتفاع صافى المصروفات التمويلية بواقع %4.

وأشارت «بلتون» إلى أنه فى حالة استبعاد البنود غير المتكررة من الأرباح المعلنة، ترتفع أرباح المصرية للاتصالات من الأعمال الأساسية فى أول 9 أشهر بواقع %25 على أساس سنوي.

ولفتت «بلتون» إلى أن الإيرادات ارتفعت بنسبة %32 على أساس سنوى مسجلة 11.87 مليار جنيه بزيادة %5 عن توقعاتها بدعم من ارتفاع الإيرادات بكافة وحدات الأعمال.

وقالت إن ما دعم الايرادات ارتفاع عوائد البيانات بواقع %18 نتيجة زيادة قاعدة عملاء البرودباند الثابت إلى 8.6 مليون مشترك إلى جانب ارتفاع متوسط الإيرادات من كل مستخدم للبيانات بواقع %3.

وذكرت أن قاعدة العملاء قد ارتفعت على كافة الاتجاهات، مع وصول عدد مشتركى خدمات التليفون الثالث إلى 11.4 مليون مشترك وخدمات التليفون المحمول إلى 11.9 مليون جنيه.

وأوضحت أن مجمل الربح قد ارتفع بواقع %44 إلى 5.3 مليون جنيه فى الربع الثالث بزيادة %14 عن تقديراتها ليصل هامش مجمل الربح إلى %45.3 بزيادة %3.3 عن تقديراتها.

وأرجعت «بلتون» ذلك إلى زيادة مساهمة إيرادات البيانات والكابلات فى مجمل الإيرادات، مما ساعدها فى تغطية ارتفاع الأجور بنحو %27 على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب قد ارتفعت بواقع %58 خلال الربع الثالث إلى 3.42 مليار جنيه بزيادة %26 عن التقديرات ليصل هامش الربحية بواقع %4.7 مسجلاً %28.9 بارتفاع %4.7 عن التقديرات.

وأوضحت أن زيادة الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب قد جاءت بدعم من انخفاض المصروفات التسويقية والعمومية والإدارية بنحو %2 متراجعة %1.4 عن التقديرات إثر المساهمة الأكبر من القطاعات مرتفعة الهوامش فى الإيرادات ومبادرات ترشيد التكلفة.

وقالت وحدة بحوث «بلتون» إن السعر العادل للسهم فى البورصة قيد المراجعة فى الوقت الحالي.

من جانبها، أوصت وحدة بحوث بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» المستثمرين بزيادة الوزن النسبى على السهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 18 جنيها.

قالت «الأهلى فاروس» إن الشركة سجلت إيرادات قدرها 11.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث أعلى من تقديراتها البالغة 11.2 مليار جنيه ومقارنة بحوالى 9 مليارات جنيه فى الربع المماثل من 2021.

وأوضحت أن صعود الإيرادات القوى جاء مدفوعا بالنمو فى قطاعات البيع بالتجزئة بنسبة %17.4 مع قطاع البيع بالجملة الذى شهد تحقيق إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه من الكابلات.

وأشارت إلى أن إيرادات الشركة خلال التسعة شهور الأولى قد بلغت 32.3 مليار جنيه بنمو %22. مدفوعة بارتفاع قدره %18 فى إيرادات التجزئة و%29.9 للجملة، موضحة أن إيرادات العملاء والشبكات الدولية والخدمات المنزلية قد لعبا الدور الرئيسى فى النمو خلال الفترة.

ولفتت إلى أن عائدات المنازل سجلت 5.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام بنمو %17.3 نتيجة زيادة بنسبة %12 فى عدد المشتركين فى خدمات الانترنت المنزلى جنبًا إلى جنب مع نمو %8.8 فى عدد المشتركين فى الهواتف الثابتة من ليصل عددهم إلى 10.2 مليون مشترك فى الربع الثالث.

وقالت «الأهلى فاروس» إن إيرادات المكالمات الصوتية الثابتة قد ارتفعت %12.5 على خلفية نمو المشتركين.

ولفتت إلى أن المصرية للاتصالات استثمرت على مدار السنوات الماضية فى البنية التحتية مما أدى إلى سرعة أكبر وجودة أفضل، موضحة أن الطلب كان مدفوعا بإضافات عملاء فى جميع المجالات.

وأوضحت أن إجمالى ربح المصرية للاتصالات قد بلغ 5.38 مليار جنيه فى الربع الثالث بارتفاع %36.5 على خلفية نمو إيجابى فى الإيرادات عبر جميع القطاعات ونفقات التشغيل الخاضعة للرقابة.

قالت «بلتون» إن الشركة سجلت صافى ربح قدرة 2.39 مليار جنيه فى الربع الثالث بنمو %7.3 على أساس سنوى بما يتماشى مع تقديراتها البالغة 2.13 مليار جنيه.

وأوضحت أن المحصلة النهائية فشلت فى عكس أداء الإيرادات وهوامش التشغيل القوية وذلك على خلفية خسائر بقيمة 710 ملايين جنيه من التغير فى سعر صرف العملات الأجنبية خلال الربع.

وأضافت أن صافى مصروفات الفائدة ارتفع بنسبة %72 ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة حيث بلغ معدل الفائدة الفعلى %6.5 فى الربع الثالث مقارنة بنحو %4.7 فى الربع الثالث من 2021.

وعلى صعيد 9 أشهر الأولى من العام الجاري، أشارت إلى أن الشركة سجلت صافى ربح وصل إلى 6.17 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 6.1 مليار جنيه فى الفترة المماثلة على خلفية الاعتراف بخسائر سعر صرف عملة بقيمة 993 مليون جنيه مقارنة بمكاسب العملات الأجنبية بقيمة 433 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وأشارت «الأهلى فاروس» إلى أن الاتفاقية التجارية التى تبلغ مدتها 5 سنوات مع شركة أورانج للتجوال المحلى توفر عددًا من المزايا التنافسية والفنية والتجارية التى من شأنها تعزيز تطوير خدمات المصرية للاتصالات وتعزيز مكانتها فى سوق الهاتف المحمول.

وتوقعت أن تؤدى هذه الاتفاقية إلى تحقيق وفورات فى التكاليف على صعيد قطاع الهاتف المحمول من 26.4 إلى %50 اعتبارًا من عام 2023، مما سيؤدى إلى توسيع هوامش الربحية فى المستقبل.

وأوضحت أن تقييم صفقة جهاز قطر للاستثمار المرتقبة لفودافون مصر تضيف 11 جنيه لسهم المصرية للاتصالات وتصل عوائدها إلى إلى 18.8 مليار جنيه بعد احتساب الضريبة والتى يمكن أن تستخدمها المصرية للاتصالات فى التخلص من الديون وتوزيعات للمساهمين.

فى سياق متصل، رفعت وحدة بحوث بنك الاستثمار «برايم» القيمة العادلة لسهم شركة المصرية للاتصالات من 28.1 إلى 46.7 جنيه، مع توصية المستثمرين بالشراء.

وقالت «برايم» إن سهم الشركة يجمع بين النمو والقيمة لكنه لا يحظى بالتقدير المناسب فى قطاع الاتصالات الذى يعد أحد القطاعات الحيوية فى مصر.

وأوضحت أنها كانت قد قيمت سهم الشركة فى وقت سابق عند 22.5 جنيه مع توصية بالشراء، وبعدها تم رفع السعر المستهدف فى السوق إلى 28.1 جنيه مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى أن التقييم الاخير لسعر سهم المصرية للاتصالات يبلغ 46.7 جنيه ويمثل ضعف متوسط إجماع الآراء فى السوق الذى يبلغ 23.5 جنيه، نظرا لعدة أسباب سردتها «برايم» فى عدة نقاط.

وقالت إن السبب الأول يتمثل فى قيام المصرية للاتصالات خلال منتصف 2021 بتعديل اتفاقية المساهمين الخاصة بها مع فودافون جروب العالمية بشأن فودافون مصر لتعكس اتفاقية أفضل أدت فى النهاية إلى اتباع سياسة توزيعات أرباح أكثر.

وذكرت أن السبب الآخر هو التوقعات بتلقى المصرية للاتصالات عرضاً من جهاز قطر للاستثمار – أو أى متقدم آخر- وبالتالى فإن المصرية لن ترضى على الأرجح بسعر أقل من التقييم الضمنى لشركة فودافون مصر فى صفقة فوداكوم والتى قامت خلالها عندما فودافون جروب بتحويل حصتها البالغة %55 إلى شركة فوداكوم بسعر 2.365 مليار يورو.

وأوضحت أنه وفقا لتقييم فوداكوم الضمنى لشركة فودافون مصر، تبلغ قيمة حصة المصرية للاتصالات حوالى 53.7 مليار جنيه أو 31.5 جنيه سهم، على أساس سعر الصرف 24 جنيه للدولار.

وأشارت إلى أنه بافتراض أن المصرية للاتصالات ستبيع فقط حصة %20 على تقييم فوداكوم، فإن المصرية للاتصالات ستحقق عوائد نقدية بقيمة 19.1 مليار جنيه أو 11.2 جنيه للسهم، بعد خصم ضريبة أرباح رأسمالية.

وقالت إنه على الرغم من أن بيع حصة فودافون مصر من شأنه أن يظهر القيمة القوية فى المصرية للاتصالات، لكن السوق تتجاهل الأعمال الأساسية لشركة المصرية للاتصالات والتى تحقق أرباحاً تشغيلية قوية بعيدا عن كل ذلك.

يذكر أن قاعدة مشتركى الهاتف الثابت لدى الشركة قد ارتفعت %8 ليصل إلى 11.4 مليون مشترك بنهاية فترة التسعة شهور، وعملاء الإنترنت فائق السرعة %12 ليصل إلى 8.6 مليون مشترك وخدمات المحمول %54 إلى 11.9 مليون مشترك.