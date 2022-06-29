بنوك استثمار: السوق لديها فرصة للتماسك ومعاودة الصعود حتى 9500 نقطة خلال عدة جلسات

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن البورصة المصرية لديها فرصة للتماسك قُرب المستويات الحالية ومعاودة الصعود مجددًا نحو 9250 حتى 9500 نقطة.

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تمكن بنهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، من تعويض جزء كبير من خسائره التي حققها بالنصف الأول من الجلسة ذاتها.

وأوضحت أن ذلك أعطى إشارة إيجابية لمحاولة تماسك المؤشر مما يعطي لهُ فرصة للارتداد بحركة تصحيحية لأعلى صوب مستوى 9500 ثم 9750 نقطة.

ونصحت بحوث “نعيم” متعاملي البورصة بالانتقائية موضحة أن رؤية المؤشر الصاعدة تنتفي في حالة عدم التماسك أعلى مستوى 9000 نقطة.

وفي السياق ذاتهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر” إن البورصة المصرية تمكنت من الارتداد بنهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

وتوقعت أن تدفع هذه الارتداده المؤشر للتحرك بشكل صاعد نحو مستوى 9200 ثم 9350 نقطة، موضحة أن اختراق المستوى الثاني لأعلى سيدفع المؤشر نحو 9490 نقطة.

وقلصت مؤشرات البورصة المصرية حدة تراجعاتها لدى اغلاقات جلسة أمس الثلاثاء، بعد أن تعرضت لضغوط بيع قوية مطلع الجلسة بفعل تراجع اداء الاسهم القيادية.

وهبط المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %0.82 إلى 9179 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة %1.53 ليسجل 1709 نقاط، والمؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة %1.46 مسجلا 2529 نقطة.

واتجه المصريون للشراء بصافى قيم تداولات 181.5 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، بصاف قدرة 74.2 و107.3 مليون جنيه بالترتيب.