بنوك استثمار: التضخم يعاود الارتفاع بنهاية الربع الثالث

منى عبدالباريتتوقع بنوك استثمار، أن تعاود معدلات التضخم ارتفاعاتها على الصعيدين الشهري، والسنوي، في الربع الثالث من العام الحالي؛ مدفوعة بأسباب محلية تتمثل في الزيادات المتوقعة لأسعار الوقود، والكهرباء، وأسباب عالمية ممثلة في أسعار البترول العالمية، وموجة نزوح الأموال من الأسواق الناشئة، والتي قد

منى عبدالباري

تتوقع بنوك استثمار، أن تعاود معدلات التضخم ارتفاعاتها على الصعيدين الشهري، والسنوي، في الربع الثالث من العام الحالي؛ مدفوعة بأسباب محلية تتمثل في الزيادات المتوقعة لأسعار الوقود، والكهرباء، وأسباب عالمية ممثلة في أسعار البترول العالمية، وموجة نزوح الأموال من الأسواق الناشئة، والتي قد تنعكس على أسعار الصرف والفائدة محليا.

كما رجحت ارتفاعات في التضخم الشهري ليصل لنسب تتراوح بين 3 و 3.5% على أساس شهري في يوليو؛ نتيجة الإجراءات الحكومية المتوقعة من زيادة في أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35 و 45% لتعاود التراجع والاستقرار تدريجيا إلى ما دون الـ 1% في الربع الأخير من العام.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره عن معدلات التضخم لشهر مايو تراجع سنوي زهاء 62% إلى 11.5% مقارنة بـ 30.9% في الشهر المقارن من العام الماضي، بينما ارتفع المعدل الشهري بواقع 0.3% في مايو مقارنة بشهر إبريل السابق.

وساهمت ارتفاعات أسعار مجموعة الحبوب والخبز بأعلى نسبة في التضخم الشهري بواقع 7.9%، تلاها مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 3.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، بينما كانت أدنى نسبة من نصيب مجموعة المطاعن والفنادق بـ 0.3%. وفي المقابل انخفضت مجموعات الخضروات بنسبة 7.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.1% في شهر مايو.

** تقديرات بين 13 و14 بالمئة



وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس إن معدل التضخم السنوي سيتراوح بين 13 و 14% في الربع الثالث من العام الحالي.

كما توقعت السويفي في حالة تطبيق الحكومة إجراءاتها للإصلاح الاقتصادي بنهاية يونيو وصول المعدلات الشهرية لنحو 3.5% في يوليو بضغط الارتفاعات المتوقعة لأسعار الوقود، والتي تنعكس بدورها على أسعار كافة السلع الأخرى، على أن تتراجع في أغسطس وسبتمبر إلى 2% و 1.5% على الترتيب.

وتقوم الحكومة المصرية بتطبيق برنامجا يستهدف خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات عبر رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات تلفزيونية مايو الماضي، إن :”الحكومة تستهدف رفع الدعم عن المواد البترولية، خلال عامين، والتوصل لآلية تسمح بتحرك أسعارها صعودا وهبوطا وفقا لتغير أسعار البترول العالمية”.

وعلى صعيد الربع الرابع من العام الحالي يتوقع أن تتراجع معدلات التضخم الشهرية إلى نسب دون 1%، فيما ستتراجع على صعيد الربع بالكامل لنحو 13%”، وفقا للسويفي.

** الإصلاحات الاقتصادية



ومن جانبه قال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس إن نسب التضخم لمايو جاءت متوافقة مع التوقعات السابقة لهيرميس عند 11.5% .

وقال أبو باشا إنه يتوقع ارتفاع التضخم إلى 13% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، فيما توقع تسجيل المعدلات الشهرية نحو 3% في شهر يوليو، لتعاود الاستقرار والتراجع بعد ذلك إلى ما دون الـ 1%.

** تأثير أسعار الوقود



وقال بنك استثمار بلتون – فى ورقة بحثية حصلت المال على نسخة منه – إن الانخفاض الملحوظ لقراءة التضخم في مايو يفسح مجالًا لتأثير الارتفاع المقبل في أسعار الوقود على النظرة المستقبلية للتضخم.

وتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود بما يتراوح بين 35-45% الشهر المقبل، إضافة إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه- إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5% خلال الربع الثالث من 2018

وترى إسراء أحمد محلل الاقتصاد الكلي بأبحاث مباشر انترناشيونال أنها تتوقع أن التضخم الشهري يشكل مصدر قلق أكبر في الوقت الراهن.

وتوقعت في تقرير صدر مؤخرا اندلاع موجة تضخمية تستتر تحت أثر سنة الأساس في التضخم السنوي، إلا أنها تبدو واضحةً في التضخم الشهري، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺷﮭر رﻣﺿﺎن والذي يتبعه إجراءات رفع اﻟدﻋم اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ مع مطلع العام المالي الجديد الأمر الذي سيشعل مزيداً ﻣن اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.