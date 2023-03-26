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بنوك استثمار : البورصة تستهدف التحرك نحو 16225 نقطة

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وواصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود الجماعي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد

بنوك استثمار : البورصة تستهدف التحرك نحو 16225 نقطة
أسماء السيد

أسماء السيد

2:26 م, الأحد, 26 مارس 23

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن البورصة المصرية تستهدف التحرك بشكل صاعد نحو 16225 نقطة، بالوقت الراهن .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة «نعيم القابضة»، إن المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «egx30» واجه مقاومة 15750 نقطة، موضحةً أن نجاحه في تجاوزها يدفعه نحو 16225 نقطة .

وقالت أيضًا «مباشر لتداول الأوراق المالية»، إن المؤشر الرئيسي كان قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 15625 نقطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتوقعت أن يتحرك نحو 16000 نقطة .

ونصحت «مباشر» في تقريرها البحثي بالتداول بحذر والحفاظ على مستويات حماية أرباح قريبة يمكن أن يقلل من المخاطر ويزيد الأرباح .

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود الجماعي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 26-3-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب .

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 2.16%، عند مستوي 15962 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.23% عند مستوى 2827 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.51%، عند 4209 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منها 102 ، وتراجع 7 ، فيما استقر 81 دون تغيير .

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 10.43 مليون جنيه، و43.8 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 54.24 مليون جنيه.


أسماء السيد

أسماء السيد

2:26 م, الأحد, 26 مارس 23