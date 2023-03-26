بنوك استثمار : البورصة تستهدف التحرك نحو 16225 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن البورصة المصرية تستهدف التحرك بشكل صاعد نحو 16225 نقطة، بالوقت الراهن .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة «نعيم القابضة»، إن المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «egx30» واجه مقاومة 15750 نقطة، موضحةً أن نجاحه في تجاوزها يدفعه نحو 16225 نقطة .

وقالت أيضًا «مباشر لتداول الأوراق المالية»، إن المؤشر الرئيسي كان قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند 15625 نقطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتوقعت أن يتحرك نحو 16000 نقطة .

ونصحت «مباشر» في تقريرها البحثي بالتداول بحذر والحفاظ على مستويات حماية أرباح قريبة يمكن أن يقلل من المخاطر ويزيد الأرباح .

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود الجماعي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 26-3-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب .

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 2.16%، عند مستوي 15962 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.23% عند مستوى 2827 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.51%، عند 4209 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منها 102 ، وتراجع 7 ، فيما استقر 81 دون تغيير .

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 10.43 مليون جنيه، و43.8 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 54.24 مليون جنيه.