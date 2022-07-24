بنوك استثمار : البورصة المصرية لديها تطلعات صاعدة حتى 9800 نقطة على المدى القريب

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن البورصة المصرية لديها تطلعات صاعدة على المدى القريب وصولاً لمستويات 9440 ومنها نحو 9800 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” قد أغلق نهاية الأسبوع الماضي أعلى من مستوى المقاومة 9200 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها، إن التمكن من تجاوز هذا المستوى لأعلى سوف يعزز من فرصة الصعود نحو مستوى 9800 نقطة، وأوصت المتعاملين بالإنتقائية .

وعلى جانب أخر قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتجه نحو مستوى 9440 نقطة .

في حين أوضحت أنهُ حال ظهور أي تراجع من هذه المستويات فيُنصح بجني من الأرباح، وقالت إن مستوى حماية الأرباح الحالي هو مستوى الدعم 9150 نقطة .

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.3% عند 9262 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.53% ليسجل 1708 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.54% مسجلًا 2656 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 132 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى الساعة 11.00.