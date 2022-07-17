بنوك استثمار : البورصة المصرية تواجه حاليًا مقاومة 8800 وتجاوزها سيدفعها نحو 9000 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك اسثثمار محلية، إن البورصة المصرية تواجه حاليًا مستوى المقاومة 8800، موضحين أن تجاوزها لأعلى سيدفعها لحركة تصحيحية نحو 9000 نقطة بعدة جلسات قليلة .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” في محاولة للتماسك عند المستويات الحالية من أجل تكوين قاع قد يكون نطقة إنطلاق لحركة تصحيحية قادمة .

وأوضحت أن النجاح في الإرتداد لأعلى من المستويات الحالية سوف يؤدي للتحرك لأعلى باتجاه مستوى 9200 بينما على الجانب الأخر فإن كسر مستوى 8600 لأسفل سوف يؤدي لمعاودة التراجع صوب مستوى 8100 نقطة .

ونصحت المتعاملين بالإنتقائية، وأوصت بشراء سهم “ليسيكو مصر” بالقرب من 4.60 جنيه وحددت مستهدفاته نحو 5.45 ثم 6 جنيه .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي كان قد أنهى أخر جلسة تداول قبل أجازة عيد الأضحي عند 8764 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها، إن المؤشر يختبر حاليًا مقاومة 8800 نقطة، موضحًا أن اختراق هذا المستوى سيدفع لمزيد من الصعود نحو 9000 نقطة، أما على المؤشر السبعيني فإن المؤشر يتجه لمستوى المقاومة محوري حول 1725 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملات جلسات الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك بتراجعات جماعية للمؤشرات، بعدما سجل المؤشر الرئيسى “EGX30” تراجعًا نسبته %5 مغلقا عند 8764 نقطة.

وتراجع مؤشر الأفراد EGX70 بنسبة %1.6 ليغلق على 1693.7 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا %2.48 مغلقًا عند 2484.5 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى %4 بقيمة 24.2 مليار جنيه، مغلقًا عند 597.7 مليار، مقارنة مع 621.9 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق له، وتراجعت التداولات إلى 14.3 مليار جنيه، مقارنة بـحوالى 18.5 مليار بالتداولات السابقة، واقتنصت السندات %76.74 منها، وكان نصيب الأسهم %23.26 من قيمة التداول داخل المقصورة.