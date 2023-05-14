بنوك استثمار : البورصة المصرية تختبر منطقة  دعم 17250 - 17200 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر حاليًا مستوى الدعم 17250 – 17200 نقطة، والتمكن من تجاوزه لأعلى سيدفعه للصعود نحو مستويات أعلى بالجلسات المقبلة.

بداية قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر حاليًا مستوى الدعم 17250 نقطة، موضحة أن التمكن من تجاوزها لأعلى سيدفعه نحو 18000 نقطة على المدى القريب .

بينما على جانب آخر نوهت “نعيم” في تقرير بحثي لها، أن عدم التمكن من التماسك أعلى 17110 نقاط، سوف يؤدي لمزيد من التراجع نحو 16600 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” إن “egx30” وجد مستوى الدعم له عند 17200 نقطة، موضحة أن هذا المستوى سيكون آخر دفاع ضد القوى البيعية .

ولفتت إلي أن وجهة النظر الايجابية تتمثل في أن يتداول المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 17764 نقطة وبخلاف ذلك ينصح بتخفيف المراكز الشرائية .

وسيطر الأداء المتباين على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 14-5-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.43% عند مستوى 17196 نقطة

فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.44%، عند مستوى 3075 نقطة، وصعد مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.45% عند 4662 نقطة.