بنوك استثمار : البورصة المصرية تختبر حاليًا منطقة الدعم 10280 – 10370 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن مؤشرات البورصة المصرية تختبر حاليًا منطقة الدعم 10280 – 10370 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” لا يزال مستقرًا عند منطقة الدعم 10280 و 10375 نقطة .

واوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن نجاح المؤشر في تجاوز مستويات الدعم المذكورة لأعلى سيدفعها نحو مزيد من الصعود عند 10840 نقطة، بينما على جانب أخر وحال كسر مستوى 10280 نقطة لأسفل سوف يؤدي ذلك لمزيد من التراجع نحو 10090 نقطة .

ونصحت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، متعاملي البورصة المصرية بالإنتقائية خلال الفترات الحالية نظرًا لتحركاتها المتذبذبة .

وفي سياق متصل قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر”، قالت إن مؤشر البورصة المصرية يتحرك عند منطقة الدعم 10280 و 10370 نقطة .

ولفتت إلي أن استمرار التحركات المتراجعة قد يدفع المؤشر للتحرك لأدني عند مستوى 10100 ثم 10000 نقطة، وعلى جانب أخر فإن التماسك قد يدفع لمحاولة الصعود نحو 10540 نقطة .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد أنهت أمس الإثنين عملية التصحيح للاتجاه الهابط مبكرًا، بعد أن أغلقت الجلسة على هبوط، متأثرة باستمرار تقلبات الأسواق العالمية وأسعار النفط، إلى جانب مبيعات المستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية.

وأكد محللون فنيون أن السوق تجاهد في الاستقرار أعلى منطقة الدعم التالية عند 10200 إلى 10300 نقطة على الأجل القصير، موضحين أنه حال كسرها لأسفل فستستمر النظرة السلبية على المدى المتوسط.