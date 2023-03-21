بنوك استثمار: البورصة المصرية تحاول التماسك والارتداد لأعلى

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن مؤشرات البورصة المصرية تحاول التماسك والارتداد لأعلى خلال الوقت الحالي، ونصحوا بالتحرك الانتقائي على الأسهم.

بداية، قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتد لأعلى في حركة تصحيحية، وذلك من بعد تراجعه لمستوى قريب من دعم 14200 نقطة.

وأشارت إلي أن تلك الحركة التصحيحية تدفعه نحو مستويات 15300 نقطة، بينما على الجانب الآخر ففي حالة عدم التمكن من التماسك أعلى 14200 فإن ذلك سوف يؤدي لمزيد من التراجع نحو 13700 نقطة خلال عدة جلسات.

ونصحت “نعيم” المتعاملين بالتحرك الانتقائي على الأسهم خلال الوقت الحالي.

من جانبه، قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي “egx30” كان قد بدأ جلسة أمس على تراجع نحو 14425 تلاه ارتداد لأعلى وأغلق عند 14680 نقطة.

وأوضحت أن عدم الاستقرار يسيطر على معظم الأسهم القيادية، ورغم أنه من المفترض أن تحدث الارتدادت لأعلى نتيجة للانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، إلا أن السوق لا يزال يعتبر ضعيفًا نسبيا.

وعلى صعيد آخر، رجحت أن يستكمل حركة الارتداد الحالية، مرجحة أن حدوثهُ مع تداول ضعيف فسيظهر الضغط البيعي مرة آخرى.

ونوهت بحوث “مباشر” إلي أن منطقة الدعم هي 14500 – 14200 نقطة ونصحت بالتداول الحذر بالوقت الحالي .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات أمس الإثنين على صعود جماعي، بواقع 1.65% لـEGX30، مسجلًا 14923 نقطة، كما صعد EGX70 بنسبة 3.91% ليغلق على 2689 نقطة، وEGX100 بنحو 3.4% مستقرًا عند 3975.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.37 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 16.15 مليار جنيه، ليغلق على 970.59 مليار، مقابل 954.44 مليار بالإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي 31.89 و39.03 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 70.92 مليون.