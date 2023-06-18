بنوك استثمار : البورصة المصرية تحاول اختراق مقاومة 18100 – 18150 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يحاول حاليًا اختراق منطقة المقاومة 18100 – 18150 نقطة .

وافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 18-6-2023، على صعود جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.31%، مسجلا مستوى 17937 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 0.54%، مسجلا 3485 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.57% عند 5192 نقطة .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تختبر نطاق المقاومة الحالي الممتد حتى مستوى 18145 نقطة .

وأوضحت أن تمكن المؤشر الرئيسي “egx30” من تجاوز مستوى المقاومة عند 18150 نقطة، سوف يفتح له باب التحرك لأعلى باتجاه 18430 نقطة، بينما على جانب أخر فإن التراجع من تلك المقاومة سوف يؤدي لمستوى 17300 مرة آخرى، ونصحت المتعاملين بالإنتقائية .

من جانبه قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي “egx30” كان قد اختتم تعاملات الأسبوع الماضي على أداء ايجابي وأغلق عند 17881 نقطة .

وأضافت أن المؤشر يحاول بالوقت الحالي اختراق مقاومة 18100 نقطة، موضحةً أن تمكنهُ من القيام بذلك فسيكون المستهدف التالي هو 18450 نقطة .

واعتبرت أن الحركة الحالية للبورصة المصرية هي حركة تصحيحية، موضحةً أن الاختراق المؤكد ضروري قبل أن يتحول الاتجاه المتوسط على المدى المتوسط إلي ايجابي مرة أخرى .

ونصحت “مباشر” بجني أرباح جزئية، مع اقتراب مستويات المقاومة وانتظار مستويات سريعة أفضل للشراء .