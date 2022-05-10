بنوك استثمار : استمرار تحرك السوق أعلى دعم 10800 نقطة يؤهلهُ للصعود نحو 11180

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي حركة صاعدة لأعلى باتجاه منطقة 11180 نقطة حال قدرتهُ على التماسك أعلى مستوى الدعم الحالي عند 10800 نقطة .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت تراجعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة أمس الإثنين، إذ هبط «EGX30» الرئيسى بنسبة %1.82 إلى مستوى 10906 نقاط.

كما انخفض مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %1.05 إلى 1861 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %1.01 مسجلا 2832 نقطة.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية كان قد أغلق على تراجع للمرة الأولى بعد صعوده على مدار الخمس الجلسات السابقة بشكل متتالي .

وأوضحت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن كسر مستوى 10900 لأسفل سوف ينذر بمزيد من التراجعات صوب مستوى 10750 نقطة ثم 10450 نقطة .

وعلى جانب أخر قالت إن السوق في حاجه لمعاودة الصعود وتخطي مستوى 11180 بنجاح من أجل ان يستعيد فرصة في الصعود نحو مستوى 11500 نقطة .

ونصحت بشراء سهم شركة “أوراسكوم للفنادق والتنمية” بالقرب من 4.40 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ عند 4.70 ثم مستوى 5.10 جنيه .

وعلى جانب اخر قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر”، إن مستوى الدعم 10800 نقطة يمثل منطقة وقف خسارة للمؤشر وطالما أعلى هذا المستوى فهناك فرصة للصعود مرة أخرى .

وعلى جانب أخر قالت إن التداول أدني ذلك المستوى سوف يجذب المزيد من القوى البيعية للسوق .