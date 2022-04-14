قالت وحدات تحليل مالي في بنوك استثمار أن قفزة الأرباح التي حققها بنك “قطر الوطني الأهلي” جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالارتفاع في الدخل التشغيلي بمساعدة التراجع في قيمة الجنيه المصري والتراجع ربع السنوي في معدل الفائدة الحقيقي.

وقالت “نعيم القابضة”، إن بنك قطر الوطني الأهلي أعلن عن نتائجه المالية للربع الأول من 2022، وهو أول مؤشر ربع سنوي للقطاع المصرفي في 2022.

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن صافي الربح للبنك بلغ خلال الربع الأول من العام حوالي 2.2 مليار جنيه، بارتفاع 36٪ ربع سنويًا و12٪ سنويًا؛ وبه يسجل البنك نمو للمرة الأولى بعد التراجع لمدة ربعين متتاليين.

وأضافت أن قفزة الأرباح جاءت مدفوعة بشكل أساسي بالارتفاع في الدخل التشغيلي بمساعدة التراجع في قيمة الجنيه المصري والتراجع ربع السنوي في معدل الفائدة الحقيقي.

ولفتت إلي أن الأداء المصرفي الأساسي لبنك قطر الوطني الأهلي أظهر انتعاشًا في نمو كلًا من القروض والودائع، ولكن مع تراجع صافي هامش الفائدة بقدر ضئيل على أساس ربع سنوي، ومع زيادة المخصصات بشكل كبير.

وقالت إن صافي دخل الفائدة بلغ 4.26 مليون جنيه، مسجلًا ارتفاع قدره 3.8٪ ربع سنويًا و19.4٪ سنويًا. في حين تراجع صافي هامش الفائدة بمقدار طفيف ربع سنويًا ليصل إلى 5.26٪، مقابل 5.32٪ في الربع الأخير من 2021، وبارتفاع مقابل 5.14٪ في الربع الأول من 2021.

وأوضحت أن إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بلغت 198 مليار جنيه، بارتفاع 8.2٪ ربع سنويًا و13.6٪ سنويًا، في حين بلغت الودائع 323 مليار جنيه بارتفاع 9.4٪ ربع سنويًا و30.5٪ سنويًا.

ونوهت إلي أن نمو الودائع بوتيرة أسرع من القروض، بالتزامن مع ارتفاع الاقتراض بين البنوك قد أدى إلى مزيد من الانخفاض في نسبة القروض للودائع، لتصل إلى 61.2٪ مقابل 61.9٪ في الربع الأخير من 2021، و70.4٪ في الربع الأول من 2021؛ بانخفاض تراكمي قدره 14.8٪ منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19.

وتابعت : أن المخصصات في هذا الربع قد شهدت زيادة كبيرة وسجلت 1.11 مليار جنيه وهو الأعلى في فترة ربع سنوية واحدة بارتفاع 15٪ ربع سنويًا و151٪ سنويًا؛

وقالت إن البنك يعزي هذا الأمر إلى حالة عدم اليقين السائدة، موضحةً أن تعرض بنك قطر الوطني الأهلي لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد ارتفع إلى 26.62٪ (أعلى من الحد الأدنى المُحدد من قبل البنك المركزي بقيمة 25٪).

وأشارت إلي أنهُ على الرغم من بقاء نسبة القروض المتعثرة لبنك قطر الوطني الأهلي ضمن النطاق الآمن، إلا إنها استمرت في الزيادة لتصل إلى 3.91٪، مقابل 3.81٪ في ديسمبر 2021، و3.3٪ في مارس 2021.

وتابعت نسبة الكفاية من رأس المال أعلى بكثير من الحد التنظيمي، لتصل إلى 22.8٪، باستقرار ربع سنوي ولكن بارتفاع مقابل 21.5٪ في 2020.

وقالت إن معدل الضريبة الفعلي بلغ 31.9٪، بتراجع 4.3 نقطة مئوية ربع سنويًا وبارتفاع 2.9 نقطة مئوية سنويًا.

وفي سياق متصل قالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إن نتائج أعمال بنك قطر الأهلي الوطني بنهاية الربع الأول من العام الجاري جاءت متماشية مع توقعاتها .

وأوضحت أن هذه النتائج جاءت على الرغم من الزيادة الملحوظة بمقدار 20% على أساس سنوي في صافي الدخل من العائد الذي بلغ 4.2 مليار جنيه، لم يتم تمرير هذه الزيادة بالكامل حيث استمرت المخصصات المرتفعة البالغة 1 مليار جم في إعاقة نمو صافي الأرباح مع ارتفاعها الهائل بمقدار 103% على أساس سنوي.

ولاحظت أن نسبة القروض غير المنتظمة قد ارتفعت بشكل طفيف في الربع الأول 2022 .

وفيما يتعلق بنمو قائمة المركز المالي، قالت إن البنك تمكن من زيادة إجمالي أصوله بمقدار 8% هذا العام حتى الآن إلى 384 مليار جنيه، مع الحفاظ على نفس التقسيم، حيث ارتفعت القروض بمقدار 8% على أساس سنوي إلى 189 مليار جم، تمثل 49% من إجمالي الأصول.

من جهة أخرى، قالت إن نمو الودائع جاء أعلى قليلاً عند 9.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 324 مليار جم، مما أضعف نسبة القروض إلى الودائع قليلاً إلى 58.3% مقابل 58.9% في نهاية 2021.

وتبنت تصنيف محايد للبنك مع سعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 19.5 جنيه لكل سهم بإجمالي العائد المتوقع 18% .