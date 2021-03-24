بنوك استثمار: إيرادات «إم إم جروب» المتوقعة تتجاوز 9 مليارات جنيه العام الحالى

توقعت بنوك استثمار أن تحقق مجموعة «إم إم جروب» العالمية، أداءاً أفضل العام الحالي، لتتجاوز إيراداتها 9 مليارات جنيه، ما يعنى العودة لمستويات 2019، وذلك مع انحسار تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وما تبعه من إغلاق كلى خارجيا، وجزئى داخليا العام الماضي.

وأرجعت بنوك الاستثمار تراجع أرباح الشركة العام الماضى بشكل أساسى إلى الضغوط التى شهدتها المبيعات فى ظل عدة عوامل شملت تأثر سلاسل التوريد، نتيجة الإغلاقات العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد، وتأثر حركة التجارة العالمية، وغلق مصانع السيارات خلال الربع الثانى من العام.

وتراجعت إيرادات إم إم جروب العام الماضى إلى 8.680 مليار جنيه، فى مقابل 9.8 مليار جنيه فى 2019، وانخفض صافى الربح إلى 370.4 مليون جنيه، كما ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع إلى 354 مليون جنيه، مقابل 275 مليون جنيه فى 2019، وقفزت كذلك المصروفات العمومية والإدارية إلى 22.8 مليون جنيه، مقابل 18 مليون جنيه العام السابق.

الأدارة تدرس التوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية

وقالت الشركة فى تقرير نتائج أعمالها عن العام الماضى إن إدارتها تقوم بمتابعة الخطط المستقبلية لجميع أنشطتها وتطويرها بما ينعكس بالإيجاب على نتائج الأعمال الفترة القادمة، بجانب دراسة فرص التوسع فى الأنشطة المختلفة، وخاصة الأنشطة المالية غير المصرفية، وخدمات الدفع الإليكتروني.

فاروس: %15 نموا متوقعا فى صافى الربح فى 2021

وقال بنك استثمار فاروس إن إيرادات إم إم جروب فى 2020، جاءت متوافقة مع توقعاته، لافتا إلى أن الأداء الضعيف للمبيعات جاء مدفوعا بأوضاع السوق الضعيفة، وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على حركة التجارة العالمية، حيث واجهت الشركة بعض العجز فى الإمدادات العام الماضي، وبشكل أساسى فى هواتف هواوي، والسيارات، نتيجة تطبيق إغلاق عالمى على نطاق واسع، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار بنك الاستثمار إلى أن مبيعات الهواتف المحمولة العام الماضى تراجعت %21.2 على أساس سنوي، وساهمت بـ %80 من إجمالى الإيرادات المجمعة لقطاع السلع الاليكترونية الاستهلاكية، وفى المقابل شهدت إيرادات الأجهزة المنزلية زيادة %22.3 على أساس سنوي، لتساهم بـ %20 من إجمالى إيردات قطاع السلع الاليكترونية الاستهلاكية.

ولفت بنك الاستثمار إلى أن شريحة الاليكترونيات والهواتف المحمولة بلغت 5.99 مليار جنيه، بتراجع %14.2على أساس سنوي، لتساهم بـ %69.1 من إجمالى الإيرادات.

وعلى صعيد مبيعات السيارات فقد سجلت 1.39 مليار جنيه، خلال العام الماضي، بتراجع %8 على أساس سنوي، فى ظل إغلاق المصانع، وبشكل خاص فى الربع الثانى من العام، وتأجيل إنتاج موديلات 2021، وفقا لبنك الاستثمار، حيث وصل حجم مبيعات الشركة من السيارات العام الماضى إلى 855 سيارة، مقارنة بـ 737 سيارة فى 2019، وساهمت السيارات بـ%16 من إجمالى الإيرادات.

وسجلت مبيعات الاتصالات تراجعا العام الماضى بنحو %9.7 لتساهم بـ %14.6 من إجمالى الإيرادات، ما يرجع بشكل أساسى إلى هبوط مبيعات كروت الشحن للهواتف المحمولة، نتيجة التحول إلى منصات الدفع الإليكترونى والزيادة الكبيرة فى المدفوعات عن طريقها مقارنة بكروت الشحن التقليدية، وفقا لبنك الاستثمار.

ولفت «فاروس» إلى أن إجمالى أرباح «ام ام جروب» العام الماضى بلغ 900 مليون جنيه، لتحقق هامش ربح إجمالى %10.4 بزيادة سنوية %0.9 حيث قاد التوسع فى الهوامش، ارتفاعا بواقع 3.7 و1.6 نقطة أساس فى هامش الربحية الإجمالى للسيارات، والاتصالات، العام الماضى.

وحققت الشركة العام الماضى أرباحا قبل الاهلاك والفوائد والضرائب، ومصروفات الدين بقيمة 543 مليون جنيه، نظير 644 مليون جنيه العام السابق، بتراجع سنوى %15.7 وذلك على خلفية قفزة بـ %28.6 و%26.3 فى مصروفات البيع والتوزيع، والمصروفات العمومية والإدارية العام الماضي.

ورجح بنك الاستثمار تحقيق «إم إم جروب» أداءا أفضل العام الحالي، ليصل صافى أرباحها إلى 424 مليون جنيه، بزيادة %15 على أساس سنوي، مع تحقيق هامش صافى ربح %4.5 وتحقيق إيرادات بواقع 9.32 مليار جنيه، بزيادة %7.4 على أساس سنوي، وهو ما يتحقق بحدوث تعاف تدريجى لجميع القطاعات، ونمو هوامش الربحية.

نعيم: حزمة من العوامل الايجابية تدعم أداء الشركة

ومن جانبه قال بنك استثمار النعيم إنه يتوقع أداء أفضل لـ «إم إم جروب» العام الحالى لتسجل إيراداتها 9.9 مليار جنيه، وصافى ربح 420 مليون جنيه، بدعم زيادة إيرادات الهواتف المحمولة، مع زيادة الحصة السوقية لهواتف سامسونج المحمولة، ومبيعات الأجهزة المنزلية، وتحسن مبيعات السيارات.

وقال بنك الاستثمار إن الشركة فى انتظار طرح «ابتكار» تابعتها بنسبة %49.9 بالبورصة المصرية، والمتوقع أن يتم بالنصف الثانى من العام الحالي. وتساهم ابتكار بـ%70 من «بى» للدفع الإليكتروني، و%70.7 فى مصارى للدفع الإليكتروني.

وطرح بنك الاستثمار بعض العوامل الإيجابية التى من شأنها دعم أداء الشركة لافتا إلى أن منصتى الدفع الإليكترونى «بى» و«مصارى» سيدعمان الأداء المالى للشركة السنوات المقبلة، فى ظل الدعم الحكومى القوى لهذا القطاع، كما أن طرح ابتكار بالبورصة سيحقق قيمة كبيرة للمساهمين، إضافة إلى أن استحواذ فودافون مصر على %20 من ابتكار من شأنه فتح مجالات جديدة للتعاون.

وتابع، أن الشركة بدأت أيضاً فى زيادة مزيج منتجاتها البيعي، عبر توزيع منتجات شركة (بى اس اتش) للأجهزة المنزلية فى 2018، وهواتف لافا، وسيكو، المحمولة، بجانب إضافة علامات تجارية صينية جديدة لهواتفها المحمولة، وجميعها تساهم بشكل إيجابى فى دعم إيرادات الشركة.

وأشار بنك الاستثمار إلى تمتع «إم إم جروب» بحصة قوية فى منافذ مبيعات الهواتف الذكية بواقع 40 ألف منفذ، و12 ألف منفذ بيع بالتجزئة للأجهزة المنزلية، وحصة سوقية %25 على صعيد الهواتف الذكية.

وتوقع بنك الاستثمار نمو الحصة السوقية لـ«إم إم جروب»، بالهواتف الذكية بنسبة %3 العام الحالي، حيث تضيف الشركة ما بين 30 إلى 35 منفذا لبيع الهواتف المحمولة، كما لفت إلى أن نمو الحصة السوقية سيرجع بالأساس لهواتف سامسونج، وهواوي.

ولفت «نعيم» إلى أن الشركة تم تصنيفها الأولى بين موزعى السيارات الفاخرة فى مصر، لافتا إلى أن إجمالى هامش ربح القطاع بلغ %22.7 العام الماضي، متوقعا أن يواصل النمو العام الحالي.

ويرى بنك الاستثمار أن سعر الصرف للجنيه المصرى يعتبر جيدا للشركة، خاصة وأن غالبية منتجاتها مستوردة.

وفى المقابل طرح بنك الاستثمار بعض التحديات التى تواجهها الشركة، ومن بينها انعكاسات فيروس كورونا المستجد على مبيعاتها الشركة من السلع الاستهلاكية المعمرة وتشمل (السيارات، والاجهزة الاليكترونية الاستهلاكية) هى الأكثر حساسية لتقلبات الاقتصاد.

وأشار إلى أنه من بين التحديات احتمال أن تشهد الشركة اضطرابات فى سلاسل التوريد، جراء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وبشكل خاص فى قطاع السيارات.

وتوقع بنك الاستثمار اتجاه الشركة لتأجيل طرح «ابتكار» نتيجة لوضع السوق حاليا.

و لفت إلى أن ربحية الشركة بالربع الرابع من 2020، جاءت أقل من توقعاته، بضغط من تراجع هوامش الربحية، بسبب مزيج مبيعات غير ملائم، وزيادة فى المصروفات البيعية، ومصروفات البيع والتوزيع.

وسجلت مصروفات البيع والتوزيع خلال العام الماضى للشركة 354.72 مليون جنيه، مقابل 275.818 مليون جنيه فى 2019، كما زادت المصروفات الإدارية والعمومية إلى 22.8 مليون جنيه، فى مقابل 18 مليون جنيه.