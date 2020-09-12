بنوك استثمار: أرباح مدينة نصر للإسكان تعرضت لضغوط خلال الربع الثاني

قالت وحدات بحوث في بنوك استتثمار إنه برغم نمو مبيعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خلال الربع الثاني 2020 إلا أن ارباح الشركة قد تعرضت لضغوط جراء كورونا. واوضحت بنوك الاستثمار أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في…

قالت وحدات بحوث في بنوك استتثمار إنه برغم نمو مبيعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خلال الربع الثاني 2020 إلا أن ارباح الشركة قد تعرضت لضغوط جراء كورونا.

واوضحت بنوك الاستثمار أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في الربع الثاني 2020، لترتفع 22.8% على أساس سنوي، وتنخفض 50.9% على أساس ربعي.

وترى وحدة ابحاث بنك الاستثمار “فاروس” أن الزيادة السنوية في المبيعات تعزو إلى مبيعات مشروع سراي.

واوضحت أنه على الرغم من مع أن ارتفاع مبيعات مدينة نصر، في بعض الحالات، يرفع من مستويات الإيرادات إلا أن إيرادات الربع الثاني انخفضت 12.1% سنويًا إلى 399.4 مليون جنيه، في اشارة إلى تراجع عدد الوحدات المسلمة خلال الربع.

على النهج ذاته، انخفض مجمل الأرباح بنسبة 24.1% سنويًا و59.3% ربعيًا إلى 237.2 مليون جنيه. وبذلك، يتراجع هامش مجمل الأرباح إلى 59.4% في الربع الثاني 2020، مقارنة مع 68.7% في الربع الثاني 2019، و63.7% في الربع الأول 2020.

وانخفض أيضًا صافي الأرباح 43.0% سنويًا و72.5% ربعيًا إلى 104.6 مليون جنيه، ليهبط هامش صافي الأرباح إلى 26.2% في الربع الثاني 2020، مقارنة مع 40.3% في الربع الثاني 2019، و41.5% في الربع الأول 2020.

مبيعات العام الحالي قد تصل لمستوى 2019

وقالت “فاروس” إنه بعد أن وصلت مبيعات النصف الأول 2020 إلى 3.8 مليار جنيه، فمن الممكن أن تصل مبيعات عام 2020 إلى المستوى المسجل في 2019 عند 6.3 مليار جنيه.

وأشارت “فاروس” إلى أن مبيعات النصف الأول 2020 شملت عملية بيع قطعة أرض بقيمة 1.1 مليار جنيه في شهر مارس، ولا نتوقع أن نرى صفقات مماثلة في العام الحالي، ولذلك لا نفترض في تقييمنا للشركة مبيعات أراضي في العام الحالي.

الابقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبي

وأبقت “فاروس على توصيتها “بزيادة الأوزان النسبية” على سهم الشركة، عند قيمة عادلة قدرها 5.35 جنيه للسهم.

أضافت: “ما يدعم تقييمنا في المقام الأول الأراضي المتبقية في مشروعي “تاج سيتي” و”سراي”.

وخفضت شركة اتش سي لتداول الاوراق المالية السعر المستهدف لشركة مدينة نصر للاسكان بنسبة 44% تقريبًا ليصل إلى 7.05 جنيه سهم، لكنها ابقت على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة.

وتوقعت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري باتش سي أن يكون عام 2020 عامًا قويًّا بالنسبة لتسليم وحدات الشركة، حيث كانت تستهدف تسليم حوالي 2500 وحدة، أي 14.1 ضِعف عدد الوحدات المسلمة العام السابق.

أضافت: طمع الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الذي يؤثر على جميع القطاعات بشكل عشوائي، نعتقد أن الشركة قد لا تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مما يؤثر بشكل أكبر على وتيرة دورة التنفيذ”.

تابعت: “نتوقع أن تحقق الشركة إجمالي مبيعات أولية قدرها 14.6 مليار جنيه خلال الفترة من 2020– 2022 بمعدل نمو سنوي مركب للـ3 سنوات المقبلة بنسبة 3% تقريبًا.

توقعت “السعدني” تحصيل 21.8 مليار جنيه خلال الفترة 2020- 2030 وأن تقوم الشركة بإنفاق استثماري بقيمة 9.22 مليار جنيه خلال الفترة 2020- 2025″.