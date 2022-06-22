بنوك استثمار: أداء تشغيلى قوى لـ«فورى» بالربع الأول رغم تراجع الأرباح

قالت بنوك استثمار محلية إن أداء شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية كان قويًّا فى الربع الأول من العام الحالى، وذلك رغم تراجع صافى أرباحها، مرجحين نموًا سنويًّا مركبًّا بنسبة 29% لإيرادات الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وترى بنوك الاستثمار أن «فورى» تمتلك فرص قوية فى النشاط، وفى المقابل تواجه بعض التحديات والمخاطر أيضًا، والتى يُعَدّ أهمها المنافسة الشرسة فى السوق.

وأظهرت النتائج المالية المجمعة لـ«فورى» عن فترة الربع الأول من عام 2022 تحقيقها إيرادات بقيمة 483 مليون جنيه، بنمو %38.4، ونمو مجمل الربح بنسبة %43، ليصل إلى 278 مليون جنيه، بينما تراجع صافى الربح بعد الضرائب بنسبة %44، مسجلا 47.8 مليون جنيه.

◗❙بلتون تحدث القيمة العادلة للسهم إلى 5.5 جنيه وتوصى بشرائه

◗❙النعيم: النمو القوى للمدفوعات عزز الأداء

◗❙إطلاق بطاقة MyFawry مسبقة الدفع بالربع الثالث

وواجه صافى أرباح الشركة لضغوط خلال الربع الأول من العام الحالى نتيجة زيادة المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة %54.78، مسجلة 124.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 80.54 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى، وارتفاع مصروفات البيع والتسويق مسجلة 88 مليون جنيه، مقارنة بـ58.5 مليون جنيه الفترة المماثلة.

وأرجعت «فورى» الزيادة فى مصروفات البيع والتسويق إلى زيادة المرتبات بمبلغ 17.8 مليون جنيه، ومصروفات الدعاية والإعلان بـ 18.2 مليون جنيه.

وقالت «فورى» إن مساهمة قطاعى الخدمات المصرفية والتمويل متناهى الصغر تجاوزت %41 من إجمالى إيرادات الشركة، مقارنة بـ%28.4 الفترة المناظرة من العام الماضى، كما حافظ قطاع المدفوعات الرقمية البديلة على معدلات نمو جيدة، إنها ستقوم بطرح خدمات جديدة بما فى ذلك مجموعة واسعة من خدمات سداد فواتير المرافق، بجانب إطلاق بطاقة myfawry مسبقة الدفع فى الربع الثالث من العام الحالى بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، ثم إطلاق خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا بالربع الرابع.

وأضافت «فورى» إلى أنها أطلقت صندوق استثمار «فورى يومى» لصغار المستثمرين بالسوق بالتعاون مع «مصر كابيتال» باستثمار مبدئى 30 مليون جنيه، يتيح للأفراد الاستثمار بحد أدنى 500 جنيه.

وكشف خليل البواب، الرئيس التنفيذى بشركة مصر كابيتال –مدير صندوق «فورى يومى» أن شركته بالتعاون مع شركة «فورى» تستهدفان نحو مليار جنيه حجمًا لصندوقهما الجديد «فورى يومى» النقدى، وذلك فى تصريحات لـ«المال» على هامش مؤتمر إطلاق الصندوق مطلع يناير الماضى.

وقال هشام حمدى، محلل مالى فى بنك استثمار النعيم، إنه رغم تراجع الأرباح بنسبة %63 على أساس سنوى فى الربع الأول، فإن الأداء التشغيلى للشركة كان قويًّا، إذ تحسن إجمالى الربح بواقع 2.1 نقطة أساس خلال هذه الفترة ليصل إلى %57.7، مدعومًا بالنمو فى قيمة المدفوعات، إلا أنه أكد أن أبرز التحديات التى تواجه الشركة تتمثل فى المنافسة الشرسة بالسوق.

وسجلت قيمة المدفوعات 41.3 مليار جنيه، بنمو سنوى %66.4، مع نمو متوسط قيمة العملية %55.3 على أساس سنوى، إلى 140 جنيهًا للعملية، وسط استقرار الرقم الإجمالى للعمليات التى تمت معالجتها عند 296 مليون بزيادة %7.1 على أساس سنوى.

ولفت حمدى، إلى أن تراجع حقوق مساهمى الشركة الأم بنسبة %63 إلى 28.1 مليون جنيه، مقارنة بـ 76.1 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى، جاء نتيجة نتيجة ارتفاع المصروفات العامة والإدارية بنسبة %54.7، وتسجيل مصروفات الإثابة والتحفيز للعاملين 19.1 مليون جنيه، وزيادة مصروفات البيع والتسويق %50.5، وغياب حوافز نشر نقاط البيع من البنك المركزى والتى بلغت قيمتها 21.7 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى.

وسجلت قيمة خدمة محافظ المحمول 18.2 مليار جنيه، بزيادة %161، مع وصول إحمالى عدد العمليات إلى 18.5 مليون عملية بنمو سنوى %58.1، بنحو 982 جنيه للعملية بزيادة سنوية %65.1.

وارتفع عدد مرات تحميل تطبيق MyFawry إلى 5.8 مليون مرة، مقارنة بـ 2.4 مليون مرة الربع المماثل من العام الماضى.

وبلغ عدد عملاء الشبكة النشطين 42.2 مليون عميل، بنمو %37.5 على أساس سنوى، ووصل عدد نقاط البيع 290 ألف، بزيادة %25.3 مقارنة بالفترة المماثلة.

وأشار حمدى إلى أنه فى ظل تواجدها القوى فى مجال التكنولوجيا المالية بمصر تدعم فورى قاعدة عملائها (وكلائها الماليين) من خلال محافظ قروص متناهية الصغر، وتمويل رأس المال العامل، كما تمتلك فورى فرصة قوية فى مجال التمويل الاستهلاكى نتيجة إطلاقها تطبيق «ماى فورى» وتسجيل عدد مرات تحميله ما يقرب من 6 ملايين مرة، وإعدادها لإطلاق خدمة اشترى الآن وادفع لاحقا بنهاية العام الحالى، واشتراكها فى نظام شبكة الدفع الفورى والذى يتيح لها الدخول الفورى على بيانات المستخدمين للتحقق من وضعهم المالى قبل تأكيد عملية الشراء.

ولفت إلى أن فورى تطلق لأول مرة فى مصر نظام «كاش إن – كاش أوت» من خلال ماكينات نقاط الدفع، وتتيح هذه الخدمة الجديدة للمستخدمين الإيداع والسحب من ماكينات نقاط دفع فورى باستخدام البطاقات المصرفية، وبطاقات الدفع مسبقًا مثل فيزا، وماستر كارد، وميزة، وجميعها بالتأكيد سوف تزيد من مدفوعات فورى، وتعزز من مشاركة البيانات.

وقام بنك استثمار بلتون بتحديث القيمة العادلة لسهم فورى إلى 5.5 جنيه، وتعديل توصيته على السهم بالشراء، بعد تراجع سعر السهم %71 على أساس سنوى، مقارنة بـ %33 تراجعًا لنظرائها العالمين.

وقالت بلتون إن الدافع وراء تعديل القيمة العادلة للسهم تضمن القفزة الكبيرة فى المصروفات البيعية والعمومية والإدارية، وتكاليف العاملين، ونمو أضعف من المتوقع لإيرادات المدفوعات الإلكترونية البديلة، وتطور ذراع الخدمات المصرفية على صعيد قبول الأعمال والوكالات المصرفية.

وتوقعت «بلتون» استمرار ضغوط المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية خلال العام الحالى، قبل أن تعود إلى طبيعتها منتصف 2023، إذ يتوقع أن يخفف نمو الإيرادات التشغيلية من هذه الضغوط.

ورجح نموًا قويًّا فى ربحية السهم ليشهد نموًا سنويًّا مركبًا لمدة 5 سنوات بنسبة %36، بدعم زيادة قوية فى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة %33 لمدة 5 سنوات.

وأكد بنك الاستثمار على نظرته التفاؤلية لقطاع المدفوعات الإلكترونية المصرية مغ نموه بمعدلات أسرع من المعروض النقدى، مرجحًا تحقيق القطاع نمو سنوى مركب بنسبة %17 خلال 5 سنوات بدعم مدفوعات الأعمال يليها المدفوعات الحكومية.

ولفت بنك الاستثمار إن المنافسة فى القطاع أصبحت شرسة فى ظل توسيع البنوك دخولها فى سوق المدفوعات الإلكترونية، وتأمين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتمويلات سخية بجانب الدعم الحكومى.

وقال بلتون إن هناك ضعفًا فى نمو قيمة المدفوعات مقارنة بالسوق فى قطاع المدفوعات الخدمات المصرفية البديلة (أكبر مساهم فى الإيرادات التشغيلية)، وهو ما حدَّ منه جزئيًّا زيادة قيمة المدفوعات فى قطاعات أخرى.

وتوقع بنك الاستثمار نموًا سنويًّا مركبًا لإيرادات فورى بنسبة %29 خلال 5 سنوات، لتصل إلى 5.8 مليار جنيه فى 2026، مدعومًا بنمو %51 فى الخدمات المصرفية لتصل إلى %55 من الإيرادات عام 2026، مع استمرار النظرة الإيجابية لتمويلات الشركة مع زيادة رأس المال الأخيرة التى تم تنفيذها والتى ينبغى أن تؤمن نمو التوسع تمويليا خاصة فى مجال التنمويل متناهى الصغر.

وتوقع «بلتون» تحقيق فورى إيرادات تشغيلية 2.366 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، وصافى ربح 345 مليون جنيه.

ويرى بنك الاستثمار بعض المخاطر التى تواجهها الشركة، والتى تتمثل فى نمو اقل من المتوقع فى أعمال الخدمات المصرفية، واختراق أسرع من المتوقع للسوق من المنافسين على خلفية خطط التوسع الشرسة حاليا والتى من شأنها تسريع معركة الأسعار.

ولفت أيضًا إلى أن طرح بطاقة «ماى فورى» بشكل أبطأ من المتوقع يولد ضغوطًا على هامش الخدمات البنكية.