بنوك إسرائيلية تحد من التعاملات مع حسابات لعملاء روس

ذكرت وسائل إعلام روسية أن البنوك الإسرائيلية بدأت في الحد من المعاملات المرتبطة بحسابات تعود لأشخاص يمتلكون الجنسية الروسية، إلى جانب الجنسية الإسرائيلية، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وعلى حد تعبير الموقع الاقتصادي “أر بي كا” فإن مؤسسة “يوروكلير”، وهي أكبر مؤسسة أوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية الأوروبية والدولية، قد أصدرت “إنذارا” للبنوك الإسرائيلية فيما يتعلق بالإسرائيليين من حملة الجوازات الروسية.

وتريد “يوروكلير”، التي جمدت معظم الأصول الروسية في الخارج، من البنوك الإسرائيلية أن تقوم بفصل وتجميد الأوراق المالية للحسابات التي يمتلك أصحابها الجنسية الروسية.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، كما قام بتجميد أصول لرجال أعمال ومستثمرين روس.

من جهتها اتخذت الحكومة الروسية إجراءات جوابية وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها وحقوق المواطنين والشركات الروسية.