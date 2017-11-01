بنود المصروفات الأكثر التهامًا لمخصصات الموازنة الحالية

مها أبوودنرصدت «المال» بنود المصروفات الأكثر التهاما لمخصصات القطاعات الوظيفية المهمة فى الموازنة التفصيلية (2018/2017)، التى نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكترونى منذ أيام.واستحوذت الأجور على نصيب الأسد فى قائمة البنود الأكثر صرفا، وتلاها شراء الأصول غير المالية فى عدد ضئيل من

مها أبوودن

رصدت «المال» بنود المصروفات الأكثر التهاما لمخصصات القطاعات الوظيفية المهمة فى الموازنة التفصيلية (2018/2017)، التى نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكترونى منذ أيام.

واستحوذت الأجور على نصيب الأسد فى قائمة البنود الأكثر صرفا، وتلاها شراء الأصول غير المالية فى عدد ضئيل من القطاعات الوظيفية.

وخلافا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر منذ بضعة أيام، كانت «الأجور» الأعلى التهاما لمخصصات الموازنة، هى أجور العاملين بقطاع الأمن العام وشئون السلامة العامة «الداخلية والمحاكم» و استحوذت على نحو 45.2 مليار جنيه من جملة مصروفات القطاع البالغة 55 مليارا.

وسجلت أجور خدمات الشرطة 28.2 مليار جنيه من جملة أجور قطاع الأمن العام، مقابل 16.1 مليار جنيه لشئون السلامة العامة، و المحاكم.

والتهمت المصروفات الأخرى، القسم الأكبر من مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومى، مسجلة 51.5 مليار جنيه من جملة مصروفات القطاع البالغة نحو 51.8 مليار، فيما خصص الجزء المتبقى إلى الأجور وشراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية.

والتهمت مصروفات شراء الأصول غير المالية، معظم مخصصات قطاعى النقل والإسكان، و بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية للنقل 17.3 مليار جنيه من جملة المصروفات المخصصة للقطاع بواقع 22.2 مليار جنيه، مقابل 53.8 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية للإسكان، من جملة مصروفات القطاع 56.8 مليار للقطاع بأكمله.

وقد التهمت الأجور أيضا القسم الأكبر من مخصصات التعليم والصحة وقطاع الشباب، لتسجل نحو 84 مليار جنيه من جملة مصروفات التعليم البالغة 107 مليارات، ونحو 29.3 مليار من جملة المصروفات البالغة 48 مليار لقطاع الصحة، و نحو 23.9 مليار من مخصصات قطاع الشباب البالغة 31.8 مليار جنيه.

وبلغت الأجور نحو 368.3 مليون جنيه من جملة مخصصات رئاسة الجمهورية البالغة 440.8 مليون، و 157.8 مليون من إجمالى مصروفات مجلس الوزراء.

وسجلت مخصصات المصروفات الأخرى الخاصة بمجلس النواب نحو 1.2 مليار جنيه، من جملة مخصصات المجلس البالغة 1.3 مليار.

وقال مصدر مسئول فى وزارة المالية، إن الأجور تلتهم غالبية مخصصات القطاعات الوظيفية بالدولة، مما يغل يد الحكومة فى الصرف على الخدمات الفعلية بهدف تحسينها.

وأوضح أن معظم الأجور توجه إلى الوظائف الإدارية بالجهات الحكومية وليس إلى الوظائف الفنية فى معظم الجهات الحكومية، لأن الثقافة السائدة خلال الفترات الماضية كانت تفضل العمل فى الوظيفة الإدارية لأنها مريحة بعض الشئ.

وتابع: «نتيجة لفساد منظومة التعيينات الحكومية فى المراحل السابقة أيضا، تحمل الجهاز الإدارى للدولة المزيد من الأعباء نظرا لتكدس الموظفين الإداريين الذين يمثلون نوعا من البطالة المقنعة».



