بنوة الفيضة الصغرى.. أمطار متوسطة اليوم على الإسكندرية وغزيرة غداً الإثنين

لاتزال تشهد محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار متوسطة تصاحبها رياح شديدة وموجة صقيع، بمناطق متفرقة، فضلاً عن انخفاض درجة الحرارة وارتفاع شدة البرودة ليلاً، وذلك ضمن أجواء نوة الفيضة الصغرى.

وتلك النوة هي رابع نوات الشتاء والتي تحدث بسبب المنخفضات الجوية، إلا أنها من المقرر أن تتعرض غدا لأمطار متوسطة إلى غزيرة، بحسب تقرير مركز الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد علق محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على قرار تعطيل الدراسة اليوم وغداً الإثنين بأن المحافظة تشهد ارتفاع كبير في منسوب مياه الأمطار لمجرد تعرضها لأمطار متوسطة الشدة، في حين انتشار المباني العشوائية التي تؤثر بشكل كبير ضغطا على شبكات الصرف الصحي، فضلاً عن تواجد المباني المتهالكة والتي تسفر عن سقوط أبنية وشرفات، الأمر الذي يجعله يتخذ قرار تعطيل الدراسة كإجراء آمن لسلامة الطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن نوة الفيضة الصغرى تأتي في النصف الأخير من شهر ديسمبر سنوياً، وتستمر لمدة خمسة أيام، وسميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها وترتفع أمواجه، وتسبب نوة الفيضة الصغرى حالة من التقلبات الجوية نظراً لإنتشار السحب الثقيلة والكثيفة، والمتسببة للأمطار متوسطة الشدة ،ويحدث خلالها رياح شمالية غربية تصاحبها الأمطار، وتصل سرعة الرياح فيها إلى ٦٠ كم في الساعة.