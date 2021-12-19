الإسكندرية

بنوة الفيضة الصغرى.. أمطار متوسطة اليوم على الإسكندرية وغزيرة غداً الإثنين

الشريف :المحافظة تشهد ارتفاع كبير في منسوب مياه الأمطار لمجرد تعرضها لأمطار متوسطة الشدة
مها يونس 11:15 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 11:15 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

لاتزال تشهد محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار متوسطة تصاحبها رياح شديدة وموجة صقيع، بمناطق متفرقة، فضلاً عن انخفاض درجة الحرارة وارتفاع شدة البرودة ليلاً، وذلك ضمن أجواء نوة الفيضة الصغرى.

وتلك النوة هي رابع نوات الشتاء والتي تحدث بسبب المنخفضات الجوية، إلا أنها من المقرر أن تتعرض غدا لأمطار متوسطة إلى غزيرة، بحسب تقرير مركز الإستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية.

اقرأ أيضا  لجنة سيدات الأعمال بغرفة كفر الشيخ تعقد اجتماعا مع وفد بنك ناصر الاجتماعي

وفي هذا الصدد علق محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على قرار تعطيل الدراسة اليوم وغداً الإثنين بأن المحافظة تشهد ارتفاع كبير في منسوب مياه الأمطار لمجرد تعرضها لأمطار متوسطة الشدة، في حين انتشار المباني العشوائية التي تؤثر بشكل كبير ضغطا على شبكات الصرف الصحي، فضلاً عن تواجد المباني المتهالكة والتي تسفر عن سقوط أبنية وشرفات، الأمر الذي يجعله يتخذ قرار تعطيل الدراسة كإجراء آمن لسلامة الطلاب.

اقرأ أيضا  محافظ البحيرة يتفقد 3 مصانع بالمنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار

تجدر الإشارة إلى أن نوة الفيضة الصغرى تأتي في النصف الأخير من شهر ديسمبر سنوياً، وتستمر لمدة خمسة أيام، وسميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها وترتفع أمواجه، وتسبب نوة الفيضة الصغرى حالة من التقلبات الجوية نظراً لإنتشار السحب الثقيلة والكثيفة، والمتسببة للأمطار متوسطة الشدة ،ويحدث خلالها رياح شمالية غربية تصاحبها الأمطار، وتصل سرعة الرياح فيها إلى ٦٠ كم في الساعة. 

اقرأ أيضا  محافظة مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى 106 في مدخل شاطئ روميل
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

محافظ الإسكندرية: حريصون على تقديم الدعم للقطاع الصناعي وتشجيع المناخ الاستثماري

مها يونس 9:23 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

محافظ البحيرة يوافق على إنشاء 83 مشروعا استثماريا بتكلفة تتجاوز مليارا وتوفر 2633 فرصة عمل

السيد فؤاد 9:09 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

تعطيل الدراسة غدا بجامعة الإسكندرية واستمرارها «أون لاين»

مها يونس 5:52 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع الاستعدادات للطقس السيئ

معتز محمود 4:40 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

خالد شعيب يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة ومدينة مرسى مطروح

معتز محمود 4:01 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية رغم سوء الأحوال الجوية

السيد فؤاد 2:56 م, الأحد, 19 ديسمبر 21