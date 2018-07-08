بنهاية تداولات الأحد… 15 شركة جديدة تنفي علاقتها بأبراج

منى عبدالبارينفت 15 شركة جديدة من المدرجة بسوق المال، ارتباطها بأي علاقات تعاقدية مع مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، بعدما وصلت أزمة الأخيرة لذروتها في الفترة الأخيرة.وخلال الفترة الماضية تقدمت نحو 140 شركة مدرجة، بإفصاحات لإدارة البورصة المصرية تنفي فيها ارتباطها مع المجموعة الإماراتية بأي علا

منى عبدالباري

نفت 15 شركة جديدة من المدرجة بسوق المال، ارتباطها بأي علاقات تعاقدية مع مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، بعدما وصلت أزمة الأخيرة لذروتها في الفترة الأخيرة.

وخلال الفترة الماضية تقدمت نحو 140 شركة مدرجة، بإفصاحات لإدارة البورصة المصرية تنفي فيها ارتباطها مع المجموعة الإماراتية بأي علاقات تعاقدية.

ويأتي النفى رداً على استفسارات البورصة المصرية، يوم 25 يونيو الماضي، للشركات توضيح موقفها حول وجود أي علاقة مع “أبراج”، والتي قررت مؤخرًا تصفية أعمالها بشكل مؤقت.

وبدأت «أزمة أبراج» منذ فبراير الماضى، بعد قيام مؤسستى بيل وميليندا جيتس، التابعة لرجل الأعمال الأمريكى الأشهر بيل جيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، ومجموعتى «سى دى سى» البريطانية، وبروباركوالفرنسية، بتكليف شركة أنكورا للاستشارات المتخصصة فى المحاسبة القضائية، للتحقق من سوء استخدام التمويلات فى صندوق «أبراج» للرعاية الصحية والبالغ قيمته مليار دولار.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم، عن مصدرين إن سلطة دبي للخدمات المالية تحقق في مزاعم بسوء الإدارة في شركة أبراج للاستثمار المباشر، التي تقف على شفا الانهيار المالي بعد أزمة تتعلق باستخدامها لأموال مستثمرين.

وأضاف المصدران أن سلطة دبي للخدمات المالية التقت مع عارف نقفي مؤسس الشركة، ومسؤولين تنفيذيين آخرين في الأشهر القليلة الأخيرة في إطار التحقيق.

وحسب “رويترز” فإن شركة «ديلويت» التى عينتها «أبراج» لفحص أعمالها قد كشفت عن وجود عجز نقدى أدى إلى قيام «أبراج» بخلط أموال المستثمرين بأموالها الخاصة.

وفيما يلي قائمة بالشركات التي نفت خلال جلسة تداولات اليوم علاقتها بـ”أبراج”:



