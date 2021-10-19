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بنهاية العام الماضي .. «جمعية التأمين التعاوني» تقفز باستثماراتها إلى 578 مليون جنيه

35% نموًا فى حجم الأقساط التأمينية
مروة عبد النبي 9:55 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 9:55 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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كشف مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” عن اعتماد الجمعية العمومية للحساب الختامى للعام المالى الماضى يوم 12 أكتوبر الماضى.

وقال أبو العزم إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى قفزت بحجم إستثماراتها إلى 578 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 440 مليون جنيه للعام السابق بزيادة 138 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 34%.

وأشار إلى أن “جمعية التعاونى” حققت طفرة كبيرة فى ارتفاع حقوق المساهمين بنهاية يونيو الماضى، حيث حققت 228 مليون جنيه مقابل 155 مليون جنيه بزيادة 73 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 47%.

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نمو الأقساط نتيجة زيادة حجم التعاملات الجديدة

لفت الى بلوغ حجم فائض إستثمار حقوق الأعضاء 19 مليون جنيه وزيادة رأس مال الجمعية الى 55 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى .

وقال القائم باعمال العضو المنتدب لـ”جمعية التأمين التعاونى “ أن جمعيته حققت أقساط تأمينية مباشرة بلغت قيمتها 275 مليون جنيه مقابل 204 مليون جنيه للعام المالى السابق  بزيادة 71 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 35%

وأضاف أبو العزم إلى أن نمو الأقساط بهذه النسبة جاء نتيجة زيادة حجم التعامل مع الجهات المتعاملة مع الجمعية وجذب عملاء جددوهو مايعكس ثقة أداء الجمعية.

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ومن المعروف أن الجمعية تتعامل مع عدد كبير من الجهات أبرزها البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى

وبنك التنمية الصناعية وجمعية سيدات أعمال أسيوط وجمعية المستفيد لتمويل الأصغر –جمعية كاريتاس- وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد

وجمعية رجال الأعمال لتنمية المجتمع بالشرقية وغيرها من الكثير من الجهات.

تعاقدات مرتقبة لجمعية التعاونى مع جمعيات اهلية وبنوك

وأوضح ان “جمعية التأمين التعاونى” سددت 40 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقارنة بـ33 مليون جنيه بنهاية العام المالى السابق عليه

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لافتا الى حرص الجمعية دوما العمل على الوفاء بإلتزاماتها وإكتساب ثقة الجهات المتعاملة معها .

وأكدالقائم بأعمال العضو المنتدب أن جمعيته لديها خطة طموحة تم وضعها لتحقيق معدلات عالية خلال الفترة المقبلة،

والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والإستدامة التأمينية، وتقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

من خلال تعاقدات عديدة تم توقيعها، وأخرى يتم توقيعها قريبا مع بنوك وجمعيات تمويل كبرى فى السوق المصرية.


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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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