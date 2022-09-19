بنهاية أغسطس الماضى.. «العقارى» يضخ 750 مليون جنيه تمويلات فى قطاع السياحة

بلغت محفظة التمويلات القائمة بالبنك العقارى المصرى العربى لصالح قطاع السياحة 750 مليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى.

قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إنه بخلاف حجم التمويلات القائمة للسياحة، يمتلك مصرفه محفظة ديون غير عاملة على القطاع، إضافة إلى الأصول السياحية التى تقع تحت إدارته.

وأضاف لـ«المال»: أن عدد العملاء المستفيدين من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك لصالح قطاع السياحة، بلغ 7 كيانات.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، قال فى تصريحات صحفية، إن الدولة تعمل على مضاعفة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم بمشاركة من القطاع الخاص فى المرحلة القادمة، مؤكداً أهمية دور المطورين والمستثمرين، وضرورة وضع خطة تنفيذية تحمل متطلبات الحكومة من أجل تحقيق أهداف الدولة فى هذا الاتجاه.

وأطلق البنك المركزى المصرى عددًا من المبادرات لدعم قطاع السياحة، نتيجة الآثار السلبية التى خلفتها جائحة كورونا، وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية، وما تسببت به من نقص فى إعداد السياح الوافدين من تلك البلدين إلى مصر.

كما وافق المركزى على مد فترة سريان المبادرة الأخيرة لدعم القطاع السياحى لنتنتهى بحلول ديسمبر من العام الحالى، على أن يتم خلالها قبول طلبات التأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة تبلغ حدها الأقصى 3 سنوات.

وفى تقرير سابق، صادر عن البنك المركزى، أعلن أن حجم المستفيدين من المبادرات المقدمة لدعم قطاع السياحة فى العام الماضى بلغ 245 عميلًا، بمقدار دعم وصل إلى 4.7 مليار جنيه.

يُذكر أن البنك العقارى حقق أرباحاً وصلت إلى 264 مليون جنيه قبل خصم الضرائب، وذلك خلال النصف الأول من العام الجارى.

كما ارتفعت قيمة الودائع من إجمالى 29.7 مليار جنيه فى يونيو 2017، لتصل إلى 217.5 مليار بحلول يونيو الماضى.

وأشار مدحت قمر، رئيس مجلس الإدارة فى تصريح سابق لـ«المال»، إلى أن قيمة القروض غير المنتظمة تراجعت بحوالى 3.9 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2017 حتى ديسمبر 2021، بنسبة انخفاض من %41.5 فى يونيو 2017، لتصل إلى %12.9 من إجمالى المحفظة الائتمانية.