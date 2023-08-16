بنمو 78%.. صافي ربح saib يرتفع إلى 1.07 مليار جنيه بنهاية يونيو

بلغ صافي الربح قبل الضرائب والمخصصات لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 1.07 مليار جنيه، (المعادل لمبلغ 34.7 مليون دولار ) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 601.9 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 32 مليون دولار ) بنسبة نمو قدرها 78% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.



وأظهرت نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “saib” ارتفاع صافى الدخل من العائد بالعملة المحلية بنسبة 58% ليحقق 1.45 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2023 مقابل 919 مليون جنيه خلال حتى 30 يونيو 2022.

نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “saib”



كذلك زيادة صافى الدخل من العائد بالعملة الأجنبية بنسبة 36% ليحقق 19 مليون دولار حتى 30 يونيو 2023 مقابل 14 مليون دولار حتى 30 يونيو 2022.



فى حين ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بالعملة المحلية بنسبة 32% ليحقق 238 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2023 مقابل 181 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2022.



كما زاد صافي الدخل من الأتعاب بالعملة الأجنبية بنسبة 162% ليحقق 831 ألف دولار حتى 30 يونيو 2023 مقابل 317 الف دولار نفس الفترة من العام الماضى.



سجل صافى إيرادات النشاط بالعملة المحلية إرتفاع قدره 51% ليحقق 1.75 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 1.16 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2022.



كما ارتفع صافى إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية بنسبة 20% ليحقق 23.1 مليون دولار حتى 30 يونيو 2023 مقابل 19.2 مليون دولار حتى 30 يونيو 2022.



ودعم البنك خلال الستة أشهر الأولي من عام 2023 مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة بمبلغ 15.2 مليون دولار مقابل 7.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022.



بلغ صافي الربح قبل الضرائب 603.2 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 19.5 مليون دولار ) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 458,1 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 24.4 مليون دولار ) بنسبة نمو قدرها 32% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.



وبناء على ما سبق، بلغ صافي الربح 374,9 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 12.1 مليون دولار ) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 301 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 16 مليون دولار ) بنسبة نمو قدرها 25% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.



وارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة 12% لتبلغ 57.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 51 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022.



انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 4% لتبلغ 856 مليون دولار فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 889 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2022.



بلغ إجمالى ودائع العملاء مقومة بالعملة الأجنبية 2.7 مليار دولار في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 2.9 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2022.



ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 10% لتبلغ 31.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 29 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2022.



وانخفضت القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الأجنبية بنسبة 7% لتبلغ 480 مليون دولار فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 514 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2022.



بلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء مقوما بالعملة الاجنبية 1.51 مليار دولار أمريكى في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.



وبلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 55.83% فى 30 يونيو 2023 مقارنة 57.35% فى31 ديسمبر 2022.

