بنمو 50%.. صادرات مصر من النحاس تسجل 15.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر (جراف)

ارتفاع جديد في صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته بما يصل إلى 50% خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي «الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023»، لتسجل 503 ملايين دولار، بما يعادل 15.4 مليار جنيه.

وكشف أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت عليه “المال”، أن إجمالي صادرات مصر من النحاس سجلت ارتفاعًا قدره 168 مليون دولار، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2022 من يناير حتى سبتمبر والتى سجلت 335 مليون دولار.

وأوضح تقرير المجلس أن السعودية جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للنحاس مصنوعاته بقيمة 235.301 مليون دولار،

تلتها في المركز الثاني تركيا بقيمة 62.075 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 61.430 مليون دولار، فيما حلّت الجزائر في المركز الرابع في أكبر الدول المستوردة للنحاس المصري بقيمة 41.087 مليون دولار، ثم لبنان في المركز الخامس بواقع صادرات إليها بلغت 35.683 مليون دولار.