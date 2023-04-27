بنمو 27.6%.. «فايزر مصر» تحقق 3.7 مليار جنيه مبيعات خلال 2022

سجلت شركة «فايزر مصر» للأدوية مبيعات بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ2.9 مليار خلال عام 2021، بنسبة نمو 27.6%، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

أطلقت

فايزر للمستحضرات الدوائية تطبيقًا لتعزيز إمكانية الحصول على الأدوية وتحمُّل تكاليفها، في إطار برامج دعم المرضى.

يحمل تطبيق شركة «فايزر» اسم IUdo إذ يسهم التطبيق في تحسين تجربة المرضى من خلال برامج محددة لدعم المرضى، وأيضًا تجربة اختصاصيّي الرعاية الصحية، من خلال تسريع عملية التسجيل والالتحاق بالبرنامج.

وأكدت الشركة أن التطبيق يهدف لتلبية احتياجات المرضى الخاصة بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه يسهم في تحسين جودة الرعاية وتوفير الراحة، والحد من الأعباء المرتفعة التكلفة المترتبة عن الرعاية المستمرة.

وقال أحمد الشاذلي، مدير عام فايزر في مصر والسودان: “لا تتوقف ابتكاراتنا عند الأدوية؛ بل نسعى دائمًا إلى تصميم حلول مبتكرة وقابلة للتطوير للمرضى؛ بهدف تحسين قدرة المرضى على تحمل تكاليف العلاج وإمكانية الحصول على علاجات فايزر، وفي الوقت نفسه تعزيز رحلة المريض وتجربته من خلال المنصات الرقمية”.

ويشكل إطلاق هذا التطبيق في مصر دليلًا واضحًا على مكانة شركة فايزر وموقعها الرائد في عالم الابتكار الرقمي بمجال الرعاية الصحية والمنتجات الصيدلانية،

والذي يتمشى مع جهود الحكومة المصرية وقطاع الرعاية الصحية لتحقيق الأهداف الصحية الإستراتيجية لـ”رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلى أن يتمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة.

وأضاف أن “إطلاق تطبيق IUdo في مصر شهادة على اتجاه شركة فايزر لتصبح مؤسسة أكثر توجهًا علميًّا وتركيزًا على المريض، مع اهتمامها بأهمية التحول الرقمى، والذي يلبي الاحتياجات المتغيرة للمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية. ونعتقد أن هذا التطبيق سيساعد في سد الثغرات في رحلة المريض، ومن ثم تمكينهم من التنقل والتحكم في رحلة برنامجهم أينما كانوا ووقتما يريدون”.