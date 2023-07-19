بنمو 20%.. مصنع «إيچيك» يسعى إلى رفع المكون المحلي لمصاعده الكهربائية

قال المهندس ثامر الريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية، إن نسبة المكون المحلي في المصاعد المنتجة بمصنع «إيچيك» تبلغ 40%.

وكشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أنه جارٍ العمل على رفع نسبة المكون المحلي لمنتجات مصنع إيچيك لتصل إلى 60% بنمو قدره 20%.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمصنع إنتاج المصاعد الكهربائية من قِبل وزيرا “الإنتاج الحربي” و”الإسكان”، بالقليوبية الثلاثاء الماضي.

وأعرب المهندس ثامر الريس عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال.

تفاصيل الجولة التفقدية داخل «إيچيك»

قام المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتفقد شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية “إيچيك”.

و رحب المهندس محمد صلاح الدين في بداية الجولة التفقدية بالضيوف الحاضريين وتم عرض فيلم عن شركة إيچيك.

ورافق الوزيران عدد من القيادات وممثلي الوزارتين خلال جولتهم التفقدية، و ذلك بمنطقة أبو زعبل بإعادة التمركز داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية “مصنع 81 الحربي”.

يشار أن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية “إيچيك”، تأسست عام 2018 بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات “مصنع 999 الحربي” وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية.

أهداف شركة إيچيك لإنتاج المصاعد

الجدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من إنشاء “إيچيك” هو توطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية داخل جمهورية مصر العربية.

بالإضافة إلى أن الشركة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بالشركة.

ولفت وزير الإنتاج الحربي إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار ويمثل نهجًا استراتيجيًا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن المصنع ينتج مصاعد كهربائية آمنة وذات كفاءة عالية تحقق المزيد من الراحة والرفاهية للمواطنين خاصةً في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر”.

وأضاف أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها المختلفة سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات.

وتابع: أن شركة “مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية” تقوم بتطبيق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها، والشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتوزيع المصاعد الكهربائية وشهادة TUV.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إيمان الوزارة الكامل بأهمية الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي ولا سيما شركات الدول العربية الشقيقة ومنها شركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية.

ويأتي التعاون مع تلك الشركات السعودية إنعكاسًا لعمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية.