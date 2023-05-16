بنمو غير مسبوق.. الصادرات المصرية إلى اليونان ترتفع 19.7% وتسجل 2.06 مليار يورو

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عددا من اللقاءات – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج بدول ألمانيا والسعودية وإسبانيا وفرنسا واليونان حيث تم استعراض تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول خلال عام 2022.

وأكد الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر واليونان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 19.7% حيث بلغت 2.06 مليار يورو مقابل 1.72 مليار يورو عام 2021.

ولفت وزير التجارة والصناعة الى أن الصادرات المصرية إلى السوق اليونانية حققت عام 2022 نمواً غير مسبوق بنسبة 30% حيث بلغت 1.67 مليار يورو مقارنة بنحو 1.28 مليار يورو عام 2021، الأمر الذي ساهم في زيادة فائض الميزان التجاري لصالح مصر بنسبة 51% حيث بلغ 1.28 مليار يورو عام 2022 مقابل 847 مليون يورو عام 2021.

كما استعرض الوزير أحدث تقرير حول معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة خلال العام الماضي والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن.

وللعلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان تاريخ مشرف، حيث تمثل مصر واليونان جسرًا لربط الشرق بالغرب حيث تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية، وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول البلقان ودول شرق أوروبا، وقد تقاربت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، ليواصل الجانبان تحقيق المكاسب الاستثمارية والتجارية.