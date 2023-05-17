بنمو تجاوز 700%... «التضامن»: الدعم النقدي لبرامج الرعاية الاجتماعية يتضاعف في 2023- 2024

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعم النقدي المخصص لبرامج الرعاية الاجتماعية بالوزارة وصل إلى 31 مليار جنيه كمستهدف الخطة المالية لعام 2023/ 2024.

أوضحت القباج، خلال المؤتمر الصحفي التعريفي للؤتمر الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، أن الدعم النقدي للوزارة تضاعف بنسبة نمو أكثر من 700%، مقارنة بمثيلها في عام 2014.

جاء ذلك حيث عقدت، اليوم، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بيان سابق أكدت “القباج” أن بنك ناصر يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسئولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطواتٍ كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات.

وأوضحت أن من أهم تلك الخطوات سعي الوزارة إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات.

وقد تمّت المساهمة في دعم عدة مستشفيات بالأجهزة الطبية مثل مستشفى القصر العيني، ومركز خدمة مرضى الزهايمر “الباقيات الصالحات”، وغيرها من المستشفيات بإجمالي مبلغ 40.8 مليون جنيه، بما يشمل إجراء عمليات جراحية كبرى، وشراء أدوية للفئات الأَوْلى بالرعاية.