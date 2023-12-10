بنمو تجاوز 151%.. 21.4 مليار جنيه المتحصلات الضريبية من قناة السويس خلال 3 أشهر

ارتفعت الضرائب المُحصلة من قناة السويس بنسبة 151.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو-سبتمبر 2023)، لتسجل 21.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأظهر تقرير حكومي رسمي ارتفاع الحصيلة الضريبية بشكل عام لتصل إلى 285 مليار جنيه، لتساهم بنحو 85% من إيرادات الموازنة خلال الفترة المذكورة والبالغة 335.1 مليار جنيه.

وزادت الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة بنسبة 34.8% بما يوازي 73.6 مليار جنيه.

وارتفع العجز خلال الفترة المذكورة إلى 3.85%، بما قيمته 455.88 مليار جنيه، مقارنة بـ2.05%، بما قيمته 206.7 مليار جنيه بالفترة المثيلة من السنة المالية الماضية.