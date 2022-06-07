بنمو %178 عن 2020.. 2683 إدراجاً جديداً فى بورصات العالم خلال 2021

كشفت بيانات حصلت عليها «المال» من الاتحاد الدولى للبورصات، أن عام 2021 شهد 2683 إدراجًا جديدًا من خلال الاكتتاب العام، بما يمثل زيادة بنسبة %178 عن 2020.

وأرجع تقرير الاتحاد الدولى للبورصات، ارتفاع معدلات الطروحات إلى زيادة النشاط فى جميع المناطق، إذ ارتفعت طروحات منطقة الأمريكتين (الشمالية والجنوبية) بنسبة %237.4 كما ارتفعت طروحات منطقة آسيا والمحيط الهادى بنسبة %132.3، وبنسبة ارتفاع %287.3 لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن غالبية الاكتتابات الأولية «IPO» تمت فى أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادى بنسبة (%48 ) من إجمالى الاكتتابات فى العالم، وبنسبة %27 فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تئول النسبة المتبقية البالغة (%25) لمنطقة الأمريكتين.

وأظهر التقرير، أن النصف الثانى من 2021 شهد إدراج 1409 اكتتابات أولية، بزيادة %10.6 عن النصف الأول من العام نفسه، وترجع هذه النتيجة إلى زيادة طروحات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة %25.9 وزيادة طروحات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة %12.7 فى حين سجلت منطقة الأمريكتين عددًا أقل من الاكتتابات الأولية بنسبة %15 مقارنة مع النصف الأول من السنة.

ولفت إلى أنه عند مقارنة النصف الثانى من 2021 بالنصف الثانى من عام 2020 سيظهر ارتفاع عدد الاكتتابات العامة الأولية بنسبة %34.8 ، مع ارتفاع جميع المناطق، بنسبة %60 للأمريكتين ولمنطقة آسيا؛ والمحيط الهادئ بنسبة %6.9 ولمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من الضعف بنسبة %109.9.

و فى الربع الرابع من2021 ارتفع عدد الاكتتابات الأولية بنسبة %14.5 مقارنة مع الربع الثالث من 2021 إذ بلغ 752 اكتتابًا ، وهو الربع الذى شهد أكبر عدد من الاكتتابات الأولية فى العامين الماضيين.

وأشار التقرير إلى أن جميع المناطق شهدت ارتفاعا فى اكتتابات الربع الرابع، إذ ارتفعت الأمريكتان بنسبة %2.6، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة %12.2 وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة %30.1.

ولفت إلى أن أكبر ثلاث بورصات من حيث النمو هى: بورصة كولومبو %800 ومجموعة« TMX» بنسبة %366.7، ثم بورصة سنغافورة بنسبة %300 .

بينما كانت أكبر ثلاث بورصات مع معظم الاكتتابات الأولية المدرجة هى، بورصة نيويورك «NYSE» بـ 71 اكتتابا أوليا، ثم بورصة أستراليا بـ 70 اكتتابا أوليا، ثم بورصة «Nasdaq Nordic and Baltics » بـ 63 اكتتابا أوليا.

وقارن التقرر الاكتتابات الأولية فى الربع الرابع من 2021 بنظيرتها فى الربع الرابع من 2020 موضحًا زيادة بنسبة (%33.8) ويعزى هذا الأداء إلى جميع المناطق، إذ زادت الأمريكتان %69.9 وارتفعت اكتتابات آسيا والمحيط الهادئ بنسبة %10.2 وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة %71.4.