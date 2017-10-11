بنما تتأهل وهندوراس إلى الملحق وأمريكا تودع تصفيات المونديال

علي المصري:لحق منتخب بنما بركب المتأهلين لكأس العالم "روسيا 2018"، إثر فوزه الثمين بهدفين مقابل هدف، صباح اليوم الأربعاء، بالجولة العاشرة والأخيرة من مباريات الدور النهائي بتصفيات أمربكا الشمالية المؤهلة للمونديال "كونكاكاف". وانضم منتخب بنما بالمكسيك وكوستاريكا بالنهائيات، بينما احتلت هندو

علي المصري:

لحق منتخب بنما بركب المتأهلين لكأس العالم “روسيا 2018″، إثر فوزه الثمين بهدفين مقابل هدف، صباح اليوم الأربعاء، بالجولة العاشرة والأخيرة من مباريات الدور النهائي بتصفيات أمربكا الشمالية المؤهلة للمونديال “كونكاكاف”.



وانضم منتخب بنما بالمكسيك وكوستاريكا بالنهائيات، بينما احتلت هندوراس المركز الرابع بالتصفيات بفوزها 3-2، على المكسيك، وخسارة المنتخب الأمريكي أمام مضيفه ترينداد وتوباجو 1-2.



ورفع منتخب بنما، رصيده لـ13 نقطة بالمركز الثالث بفارق الأهداف، أمام هندوراس، الذي يخوض الملحق العالمي الفاصل أمام المنتخب الأسترالي المتأهل من الملحق الآسيوي.



وفي المقابل، ودَّع المنتخب الأمريكي التصفيات بالهزيمة أمام ترينيداد وتوباجو ليغيب عن النهائيات بعدما احتل المركز الخامس، في جدول التصفيات بـ12 نقطة، وبفارق 6 نقاط أمام ترينيداد.