بنك saib يُسلم سبعة فائزين «الجنيهات الذهب»

أعلن

«حساب الدهب»

عن أسماء الفائزين في السحب الربع سنوى على جوائز «حساب الدهب»، والذي أجُري تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، حيث فاز سبعة عملاء بجائزة “اثنين جنيه ذهب” لكل عميل وتم تسليم الجوائز في مقر البنك الرئيسي.

وقال في بيان: ساهم تطوير “حساب الذهب” وإعادة إطلاقه في دعم خطة الشمول المالي التي يتزعمها البنك المركزى بزيادة عدد الفائزين سنوياً وإضافة فرصة الفوز بالجائزة الكبرى “مليون جنيه” ما أدى إلى جذب شرائح جديدة من العملاء.

جوائز حساب الدهب

ويمنح «حســـاب الدهب» – وهو حساب جاري بالعملة المحلية جوائز ذهبية متعددة ومزايا فريدة لعملاء البنك بالإضافة إلى منح بطاقة خصـم مباشـر بشكل مجاني بدون مصاريف إصدار للعملاء الجدد لتوفير المزيد من المزايا والخدمات لهم، وكذلك إعفاء العملاء من المصاريف الدورية على الحساب.

ويقدم «حساب الذهب» فرصة فوز لعملائه بإجمالي 42 جنيها ذهب عن طريق سحوبات كل ثلاثة أشهر بحد أدنى لدخول السحب قدره 10 آلاف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل، أو فرصة الفوز بمليون جنيه من خلال السحـب السنوي بحد أدنى لدخول السحب يبلغ قدرة 20 ألف جنيه فقط، رصيد قائم للعميل.