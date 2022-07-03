بنك «saib» يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مستشفى 57357

وقع بنك “saib” أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مستشفى 57357 ، بموجبه يقوم البنك بدعم المؤسسة في علاج ما يقرب من 50 طفلا من مرضى السرطان مما يسمح بتيسير سرعة حصولهم على أفضل أساليب التشخيص والعلاج والرعاية الإنسانية لتوفير أفضل مستويات الرعاية والتجهيزات الطبية والنهوض بالوقاية من السرطان.

وقال البنك في بيان اليوم إن ذلك يأتي في إطار مجهوداته المستمرة في مجالات المسئولية المجتمعية وخلق القيمة المضافة في المجتمعات التي يعمل بها.

قام بالتوقيع على البروتوكول طارق الخولى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب و أحمد الفندي الرئيس التنفيذى لمستشفى سرطان الأطفال 57357، وشهد مراسم التوقيع الذي أقيم في مقر البنك شريف حسين رئيس قطاع البنوك وحسنين شرف الدين من المؤسسة وبحضور عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع ببنك “saib” و عمرو عثمان رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وفريق العمل بالبنك.

وأوضح طارق الخولى أهمية الدور الذى يقوم به القطاع المصرفى باعتباره داعما رئيسيا للمجتمع، وأكد على أن إستراتيجية البنك تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل حظاً، من خلال المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام، وكذلك تقديم الدعم للعديد من المؤسسات.

وقال عمرو نصير “يواصل البنك جهوده لإفادة المجتمع وتحقيق التنمية المجتمعية، وقد اتخذنا خطوات ملموسة نحو تحقيق أنشطة ذات مغزى في مجال المسئولية المجتمعية، وواصل بنك “saib” مساعيه للمشاركة في الأحداث المؤثرة في المجتمع، حيث تمثل المسئولية المجتمعية جانبًا مهمًا من إستراتيجية أعمالنا. وشارك البنك في عدة مشروعات مؤخرا، وتم وضع مؤسسة 57357 فى أولوياتنا كونه صرحا يقدم خدمة متميزة بأعلى جودة للأطفال مرضى السرطان وبالمجان.