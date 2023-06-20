بنك «saib» يوقع بروتوكول تعاون مع «بهية» لعلاج سرطان الثدى بالمجان

وقع بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، في إطار دعم محاربات بهية والاستعدادات الكبرى لافتتاح المرحلة التالية لمستشفى بهية بالشيخ زايد وفقا لمعايير الجودة العالية المطبقة.

بروتكول تعاون بهية



وقال البنك في بيان :” أقيمت مراسم التوقيع في مقر مستشفى بهية بالشيخ زايد ووقع على البروتوكول طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، ماجد حمدي عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية بحضور عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع، وفريق التسويق والاتصال المؤسسي، چيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية جيلان فلفلة عضو مجلس أمناء المؤسسة، إيمان عبد الوهاب رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة بمؤسسة بهية.



ومن جانبه توجه طارق الخولي، بالشكر إلى كافة العاملين بمؤسسة بهية لما تقدمه من جهد كبير ودعم للمرأة المصرية، حيث تمثل عمود المجتمع، ونحن فخورين أن نكون ضمن القائمين على دعم مؤسسة رائدة مثل مؤسسة بهية.

وأضاف الخولي في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول التعاون: “يجب أن تعمل كافة المؤسسات على مساندة المرأة المصرية خاصة أنها تمثل قرابة 50% من قوة المجتمع المصري، ونتطلع من خلال البروتوكول الموقع أن نقدم كافة الخدمات التي يمكن أن تساهم في تخفيف الآلام عن المرأة المصرية لما لها من مكانة كبيرة ودور حقيقي وملموس في المجتمع المصري”.

ومن جانبه وجه عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع ، الشكر لفريق عمل مؤسسه بهيه ولجميع الزملاء الذين يعملون بقلبهم وأكد سيادته على أن هذا هو سر نجاح المؤسسة، حيث يعمل الجميع من أجل هدف واحد فقط وهو لصالح بهيه .

ويهدف بروتكول التعاون إلى تقديم كل السبل الدعم المادي والمعنوي من أجل مساندة مؤسسة بهية لتقديم المزيد من الخدمات الطبية لمرضى سرطان الثدي على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة.

