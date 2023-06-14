بنك «saib» يوقع بروتوكولا لرعاية السباح هيثم عادل في محاولة عبور المانش

وقع بنك saib اتفاقية مع شركة سترووك إيجيبت يقوم البنك من خلالها بتقديم الدعم المالي للسباح البطل هيثم عادل – من مصابي الخدمة العسكرية في محاولة عبور بحر المانش تتابع والمخطط لها شهر أغسطس 2023 كأول محاولة في العالم لحالته (شلل تام بالطرف السفلي) وتشاركه في هذه المحاولة السباحة ديانا توث من دولة المجر.

مراسم التوقيع لبنك saib

وقال البنك: أقيمت مراسم التوقيع في مقر بنك saibوقع عليها كل من طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك، والكابتن خالد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة سترووك إيجيبت والسباح هيثم عادل بحضور عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع وفريق عمل التسويق والاتصال المؤسسي والمستشارة الثقافية لسفارة المجر بمصر كورنيلا كوربسكى، وسباحين مصريين بقيادة خالد شلبى عابر المانش بذراع واحده عام 1983والسباحة الأوليمبية شيرويت حافظ.

وفي هذا السياق، أعرب طارق الخولي عن سعادته بهذه الرعاية والتي تساند أحد أبناء قواتنا المسلحة في تمثيل مصر بالخارج تمجيدًا لبطولاتهم.

وأضاف أن محاولة هذا العام تعتبر استكمالا للدور الريادى الذي يقوم به saib لمساندة ذوى الهمم في شتى مناحي الحياة تحت مظلة المسئولية المجتمعية، حيث تعتبر هذه المحاولة هي الثانية من نوعها التي يتبناها البنك بعد محاولة تتابع عبور بحر المانش 2022، لسباح من ذوى القدرات الذهنيه بالأشتراك مع سباحين من دولة ألمانيا ونجاح المحاولة.

وأشار عمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع أن بنك saib يتبنى خطة طموحة للتوسع في الخدمات التي يقدمها لذوى الهمم مؤكداً أن البنك يتيح داخل فروعه الإستفادة التامة من كل الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة دون الحاجة إلى المساعدة، سعياً لخدمة العملاء لتفي احتياجاتهم اليومية، وذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي بتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية دون تمييز، ودعماً للشمول المالي الذي يولي البنك له الاهتمام البالغ.

وأشار إلى حرص البنك على دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال تقديم الدعم لهم في مختلف مناحي الحياة تحت مظلة المسئولية المجتمعية.

وتقدم الكابتن خالد شلبي بالشكر لبنك saib لقيامه بالدور المجتمعى تجاه أبناء مصر من ذوى الهمم بكل الحب والإحترام، حيث أصبح البنك منارة للكثير من مؤسسات الدولة لتبني توصيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للأهتمام بذوى الهمم ليمثلوا مصر فى البطولات العالمية كجزء لايتجزأ من التنمية المستدامة 2023.

وأضاف “أتوجه بالشكر منى شخصيًا للقائد والأنسان الأستاذ طارق الخولى رئيس مجلس الأدارة العضو المنتدب ونوابه على سعه صدرهم وتذليلهم كافة الصعاب”.

وتعد محاولة عبور بحر المانش من أكبر التحديات لأى سباح فى العالم و تضاهى تسلق جبل افيرست و ينطلق السباح من شاطئ شكسبير في دوفر فى بريطانيا الى كاب جريز فى فرنسا وحيث أن موسم عبور المانش محدد فيقوم السباحين بحجز المركب المرافق قبل المحاولة بعدة سنوات.