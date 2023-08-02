بنك saib يوافق على زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع إلى 331 مليون دولار

وافق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib على زيادة رأس ماله المصدر والمدفوع إلى 331.02 مليون دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم ، إن القرار تضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 157.5 مليون دولار إلى 331.02 مليون دولار في صورة أسهم مجانية، رهناً بموافقة الجمعية العمومية والبنك المركزي.

وأضاف أنه سيتم تمويل الزيادة من خلال أسهم مجانية عددها 16.25 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 162.5 مليون دولار ممولة من الاحتياطيات (القانوني، العام، الرأسمالي) والأرباح المحتجزة وفقاً لقوائم 2021.

كما سيتم الزيادة من خلال أسهم مجانية عددها 1.102 مليون سهم بقيمة اسمية 11.02 مليون دولار ممولة من الأرباح العام وفقاً لقوائم 2022.

وأشار البنك إلى أنه سيتم توزيع تلك الأسهم المجانية البالغ عددها 17.35 مليون سهم بواقع 1.101 سهم مجاني تقريباً لكل سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 دولارات للسهم، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.