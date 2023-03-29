بنك «saib» يواصل فعاليات مبادرة «العزومة» للعام الخامس على التوالي

يواصل بنك saib القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان المعظم، منها رعاية مبادرة «العزومة» للسنة الخامسة على التوالي بالتعاون مع بنك الطعام.



يأتي ذلك في إطار جهود البنك لتقديم كافة وسائل العون ودعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وتتجول حافلة باسم « العزومة» في أنحاء القاهرة لتوزيع كراتين رمضان وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية يوميًا على مدار شهر رمضان ، كما يشهد رمضان هذا العام عودة مائدة الرحمن برعاية saib على مدار الشهر.



يأتي هذا التعاون بين بنك saib وبنك الطعام ضمن خطة

لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء؛ حيث يحرص بنك saib على رعاية مبادرة العزومة منذ عام 2019 والتي استفاد منها الأسر الأشد احتياجًا في عدة محافظات.