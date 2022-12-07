بنك saib ينظم ندوات تثقيفية لطلاب المعهد الكندي للإدارة

قام بنك saib بتنظيم ندوات تثقيفية لطلاب المعهد الكندي للإدارة، والتي قام البنك من خلالها بتقديم شرح مبسط لدور البنوك ومفهوم الشمول المالي والمنتجات التي يقوم بتقديمها لجميع شرائح المجتمع، وذلك في إطار خطط البنك لنشر الثقافة البنكية ودعم الشمول المالي.

وقام البنك بفتح حسابات مجاناً للطلاب، وإصدار إسورة الدفع الذكية لهم “saib pay band” وبطاقات مسبقة الدفع وغيرها من الخدمات الأخرى، كما قدم لهم دليلا يوضح للطلاب كيفية استخدام الخدمات المقدمة لهم ومزايا كلا منها.

وسوف يقوم البنك بتنظيم عدة فعاليات لتعزيز الشمول المالي، وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة من 1- 15 ديسمبر 2022 تحت رعاية البنك المركزى، حيث يقوم البنك بتقديم العديد من العروض والمميزات، بهدف تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي، علاوة على عمل البنك على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى جميع شرائح المجتمع.