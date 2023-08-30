بنك saib ينتهى من تنفيذ مشروع "تيسير حصول ذوي الهمم على المنتجات البنكية"

قام بالإنتهاء من تنفيذ مشروع ” تيسير حصول ذوي الهمم على المنتجات والخدمات البنكية “والذي يتيح لهم الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية، من خلال تجربة بنكية مميزة، وفي إطار توجهات الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وتهدف استراتيجة بنك saib للشمول المالي إلى تعزيز خدماته، بما يلبي كافة احتياجات فئات المجتمع، ويعمل على تيسير كافة الصعوبات التي قد تواجه العملاء من ذوي الهمم بما يمنحهم تجربة مصرفية متميزة، باعتبارهم جزءً لا يتجزأ من المجتمع.

وشملت لتنفيذ مشروع التيسير لذوي الهمم: تهيئة البنية التحتية، وتوفير الحلول التكنولوجية والرقمية، وإعداد الكوادر البشرية، وتعديل السياسات والإجراءات الداخلية لخدمة ذوي الهمم مما يُمكن ذوي الهمم من الإندماج في المجتمع تعزيزاً للشمول المالي.

وشمل تنفيذ المشروع تدريب كوادر متخصصة من موظفي الفروع للتواصل الفعال مع العملاء ذوي الهمم، وتقديم الخدمات والمنتجات بشكل مفصل بتوفير التدريب اللازم لموظفي البنك كالتدريب على لغة الإشارة وقراءة كافة الشروط والأحكام المدونة بالعقود المبرمة الخاصة بالمنتجات والخدمات للعملاء، وتخصيص مكتب لإستقبالهم.

وتم تجهيز بعض فروع البنك مثل المساحة، والمعادى، وشبين الكوم، والمحلة، والأقصر بما يتناسب مع ذوي الهمم، مثل توفير ممرات صاعدة لسهولة وصولهم إلى الفرع وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى توفير الأبواب التي تفتح بشكل تلقائي وتوسيع مساحات المداخل بفروع البنك كذلك توفير مصاعد في بعض الفروع ذات الطوابق المتعددة.

واستطاع البنك ترجمة نماذج فتح الحسابات وكافة العقود وطلبات المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة بلغة برايل، للتسهيل على ذوي القدرات البصرية، سواء في قراءتها أو التعرف عليها بأنفسهم.

وتأكيدًا على أهمية التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم، فقد حرص البنك على إطلاق تطبيق Website Content Accessibility Guidelines Software (WCAG) وهو تطبيق يقوم بتحويل النصوص المكتوبة إلى ناطقة لمساعدة ذوى القدرات البصرية في الاطلاع على منتجات وخدمات البنك وكافة الشروط والأحكام على الموقع الالكتروني.

ويقوم البنك بالتواصل مع العميل الكفيف بشكل دورى ومنتظم للتأكد من قيامه بالعمليات التي تمت على حسابه أو من عمليات السحب النقدى التي تمت من مكينات الصراف الآلى، والتي قام البنك بإتاحة 10% من إجمالي عدد ماكيناته وتجهيزها بتقنيات خاصة لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم، مثل تزويدها بسماعات، وإضاءة ملائمة وواضحة، ولوحة مفاتيح ذات أرقام بارزة ومتباعدة مع توضيح أماكن تواجدها على قنوات البنك الإلكترونية وتمييزها بوضع لاصقات إرشادية عليها.

وللتسهيل على العملاء من ذوي الهمم، تم تحديث نظام قاعدة بيانات البنك، حيث تم إضافة تعريف وتصنيف فئة ذوي الهمم وفقًا للتقرير الطبي أو البطاقة المستخرجة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. بالإضافة إلى قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية الخاصة بهم، وتوفير خدمة المحادثات عن طريق (saib WhatsApp (for businessوالذى بدوره يتيح للعميل خاصية التحدث بشكل مباشر مع أحد ممثلى خدمة العملاء، بالإضافة إلى إصدار فيديو مترجم بلغة الإشارة يشرح بشكل تفصيلى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك، ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما عن الحفاظ على سرية التعاملات المالية لذوي الهمم، فيتم توثيق جميع المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من ذوي القدرات الخاصة البصرية والسمعية بالصوت والصورة، وذلك للتعاملات التي تتم داخل الفرع وبالشكل المباشر واتاحتها في أي وقت.