بنك «SAIB» يمول شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية بربع مليار جنيه

وقع بنك «saib» اليوم عقد تمويل طويل الأجل بمبلغ وقدره 230 مليون جنيه، لصالح شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، إحدى شركات مجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وطارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك saib» بالمقر الرئيسي للبنك.

وقام بالتوقيع نيفين صلاح – مدير عام رئيسى قطاع القروض المشتركه و الاستثمار في بنك saib وأشرف حليم رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.

يأتي ذلك في إطار دور بنك «saib» في دعم وتنمية وتمويل المشروعات الإستراتيجية داخل السوق المصرية، حيث يهدف المشروع إلى تطوير منطقه الأهرامات لتتماشي مع استراتيجية الدولة لتطوير المقاصد السياحية وزيادة عدد السائحين في الفترة القادمة.

وأكد طارق الخولي على مساندة مصرفه بشكل خاص والقطاع المصرفي عامة، للإقتصاد القومي وكافة قطاعاته الإقتصادية في جميع الظروف الاستثنائية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأوضح أن القطاع المصرفي المصري يمتلك ملاءة مالية جيدة جداً، جعلته قادراً على مساندة الاقتصاد لعبور العديد من الظروف الاستثنائية التي مر بها في أوقات مختلفة.

وأشار إلى أن البنوك المصرية تمتلك من السيولة النقدية ما يمكنها من تمويل كافة المشروعات القومية والخاصة، حتى في أوقات الأزمات.

كما أكد أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات المؤثرة في الإقتصاد، و أحد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية إذ توفر السياحة فرصاً للعمل في العديد من المجالات كالفنادق، والمطاعم، وشركات السياحة. و تعد مصر من أهم دول العالم فى مجال السياحة نظرا لما تمتلكه من ثلث الآثار المعروفة فى العالم أجمع.

جدير بالذكر أن أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية إحدى شركات مجموعة أوراسكوم للإستثمار القابضة هي الشركة المتعاقدة مع المجلس الأعلى للآثار على تطوير وتقديم خدمات داخل منطقة الأهرامات بالجيزة.