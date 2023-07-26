بنك saib يقيم ندوة تثقيف مالي للمزارعين في البحيرة

نظّم فريق إدارة الشمول المالي في بنك saib ندوة تثقيفية بقرية حوش عيسى بالبحيرة بهدف تثقيف المزارعين حول المنتجات والخدمات البنكية ودور التكنولوجيا الرقمية في الزارعة وكيفية الاستفادة منها، والتي بدورها تساهم في توفير كثير من الجهد والأموال وتساعد في الزيادة الإنتاجية.

ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو نشر التوعية المالية لتحقيق الشمول المالي، ودعمًا لسياسات واستراتيجيات البنك المركزي للمشاريع التي تراعي البعد الاجتماعي المتمثل في المشاريع ذات العمالة الكثيفة، مثل فئات المزارعين، لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفقر ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع سياسة الدولة التنموية والتحول الرقمي.

ونُظمت الندوة كجزء من بروتوكول التعاون الذي قام البنك بتوقيعه مؤخرًا مع مؤسسة بنك الطعام لدعم وتمكين صغار المزارعين من خلال المشاركة في مشروع “التمكين الاقتصادي” الذي ينفذه بنك الطعام بهدف تطوير صغار المزارعين في محافظة البحيرة وتدريبهم على الأساليب الحديثة للزراعة التي من شأنها زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة.

ويهدف البرنامج إلى ربط المزارعين بالأسواق عن طريق الزراعة التعاقدية والتي تمكن المزارع من البيع بالسعر العادل مما ينعكس على المستوى المعيشي لأسرهم ويوفر الأمن الغذائي والاقتصادي.