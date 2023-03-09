بنك «saib» يقدم عروضًا ومزايا مجانية في اليوم العالمي للمرأة

يشارك بنك saib في فعالية الاحتفال بالمرأة خلال الفترة من 8 – 31 مارس 2023، ضمن فعاليات البنك المركزي لدعم الشمول المالي؛ بباقة متنوعة من ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ والمنتجات للسيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، بالإضافة إلى العديد من العروض والمميزات بهدف التشجيع على فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد مجانًا.

تأتي مشاركة

في المبادرة من خلال إتاحة فتح حسابات لكافة السيدات بدون مصاريف فتح الحساب، وكذلك إصدار بطاقة الخصم المباشر بدون مصاريف فضلاً عن الإصدار المجانى لمحفظة saib Wallet، والاشتراك المجاني فى خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي .ويروج، خلال فترة الشمول المالي، البنك لمنتجاته وفتح حسابات داخل فروعة وكذلك مراكز التثقيف المالي ” saib Cubes” المتواجدة داخل مول العرب بالشيخ زايد وداخل مول طنطا بمدينة طنطا، وداخل مول سيتي سنتر بالإسكندرية.وتهدف هذه الخطوات إلى ترويج الخدمات والمتتجات؛ من أجل تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي.