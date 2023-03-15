بنك «saib» يقدم عروضًا ترويجية وخصومات فى «عيد الأم»

أعلن بنك saib عن أحدث عروض الخصومات لعملائه بمناسبة عيد الأم.

ويتيح البنك خصومات تصل إلى 50% على متاجر الملابس والمجوهرات والعطور والنظارات، وغيرها من الهدايا لدى مجموعة مختارة من المتاجر، وذلك عند الدفع ببطاقات بنك saib المختلفة.

وتأتي العروض التي يقدمها البنك على النحو التالي: خصم يصل إلى 15% على منتجات Fortune – Delsey – La Coupe، بالإضافة إلى تقديم خصومات تصل إلى 20% على بعض منتجات Happy vision.

ويقدم البنك عروضًا تصل إلى 10% على بعض منتجات Siran و Sugar، بالإضافة إلى عروض وخصومات تصل إلى 25% على بعض منتجات Nouvel Age، كما يقدم خصومات تصل إلى 50% على بعض منتجات Jawhara و&CO – Baraka – People .

جدير بالذكر أن بطاقات saib تمنح لحامليها العديد من المزايا بهدف التشجيع على زيادة استخدام بطاقات

المختلفة في مختلف المشتريات.