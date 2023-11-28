بنك «saib» يعين فهمي حنا رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لطارق الخولي

وافق مجلس إدارة بنك saib خلال اجتماعه المنعقد 26 نوفمبر الجاري، بحسب إفصاح للبورصة المصرية، على قبول استقالة طارق محمد بدوي الخولي من مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اعتبارا من 27 نوفمبر الجاري، بناء على قرارات رئيس الجمهورية رقم 550 و551 بتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي المصري.

كما وافق على تعيين أفضل السيد نجيب رئيسا للجهاز التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بما يتفق لنص المادة رقم 82 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة رقم 247 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 اعتبارا من تاريخ 27 نوفمبر الجاري، وحتى تاريخ إعادة تشكيل دورة مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الجديدة في مارس 2024، مع منحه ذات الصلاحيات الممنوحة لمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالبنك، وكذلك الصلاحيات بالسجل التجاري الخاص بالبنك.

ووافق مجلس إدارة بنك saib على تعيين فهمي كمال فهمي حنا رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري، وحتى تاريخ إعادة تشكيل دورة مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الجديدة في مارس، علما بأن القرارين الثاني والثالث المذكورين أعلاه مرهونين بموافقة البنك المركزي المصري الكتابية.