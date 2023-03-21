بنك «saib» يفتتح فرعًا جديدًا في محافظة بورسعيد

افتتح طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب فرع بنك saib الجديد بشارع الجمهورية بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه، ليصل عددها إلى 41 فرعًا تنتشر عبر المدن والمحافظات الرئيسية.

شهد فاعليات الافتتاح حضور أفضل نجيب نائب العضو المنتدب للرقابة والمخاطر، وطارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع ولفيف من قيادات البنك.



وتفقد طارق الخولي و محافظ بورسعيد أقسام الفرع والتي تم تجهيزها بجميع الإمكانيات وفقًا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا والتي تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.



فرع بنك saib

يضم الفرع الجديد إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية، مركزًا متخصصًا لعملاء «saib excellence»، كذلك منطقة ال «self service area» التي تضم أحدث وسائل الإتصال التفاعلية وماكينة صراف آلي والتى تتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان للعملاء على مدار الساعة.

تحديث شبكة الفروع

وأوضح طارق الخولي أن استراتيجية

نتائج الأعمال وصافي الأرباح

تتضمن تطوير وتحديث شبكة الفروع تشمل تجهيز الفروع وتزويدها بجميع الإمكانيات وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا والتى توفر لعملاء البنك الراحة والسرعة في أداء الخدمات المصرفية المتميزة.من ناحيته أكد محافظ بورسعيد أن افتتاح الفرع يأتي فى إطار تطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وإتاحة منافذ متعددة أمام المواطن للحصول على الخدمة، مشيرًا إلى أن بنك saib هو واحدا من أهم المؤسسات المصرفية ومؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية افتتاح فروع جديدة للبنوك لتلبية احتياجات المواطنين.

جدير بالذكر أن بنك saib حقق نتائج أعمال مميزة خلال العام الماضي حيث بلغ صافي الربح 30.16 مليون دولار أمريكى ،بنسبة نمو بلغت 51% ،كما قام البنك خلال عام 2022 بتدشين خدمة الإنترنت البنكى لعملاء الشركات،وذلك فى إطار خطة التطوير الرقمي التي ينتهجها البنك مواكبًا للتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي ،وتدعيما لخطط البنك المركزى المصري للشمول المالي، كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصبح 132 ماكينة.