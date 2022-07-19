«بنك saib» يفتتح فرعه الجديد في شبين الكوم

افتتح بنك saib فرعه الجديد بشبين الكوم – محافظة المنوفية وفقا للهوية المؤسسية الجديدة والذي يجمع بين حداثة التصميم واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعريف العملاء بمنتجات البنك .

و حضر الافتتاح طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، بحضور قيادات البنك ومجموعة من كبار العملاء من محافظة المنوفية الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح فرع بنك saib في مدينة شبين الكوم وفقا للهوية المؤسسية الجديدة للبنك.

وصرح الخولي، نستهدف الوصول بشبكة فروعنا لمستوى تنافسي يجمع بين حداثة التصميم، والمستوى المتميز من الخدمة المصرفية ، فإننا نعمل على تطوير خدماتنا المصرفية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء ، يأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية بنك saib التوسعية ، وتنفيذًا لخطة البنك في مدّ وتطوير شبكة الفروع لنشر الثقافة المالية ودعم مبادرات البنك المركزي لتعزيز مبدأ الشمول المالي مما يدفع من عجلة التنمية ويساهم في زيادة الاستقرار الاقتصادي.

و أشار عمرو عطالله نائب العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع والعمليات أن افتتاح فرع شبين الكوم يعتبر إضافة إلى تواجد بنك saib في منطقة الدلتا إضافه إلى فروع البنك المنتشرة فى طنطا والمنصورة والمحلة ودمياط . ويساهم فى تحقيق المزيد من الإنتشار لتوسيع قاعدة خدمات البنك، والوصول لأكبر عدد من العملاء.

و أوضح عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع و الاتصال المؤسسي أن اختيار فرع شبين جاء بعد دراسه للسوق حيث نحرص على اختيار أماكن الفروع طبقاً لمعايير دقيقة يأتي في مقدمتها الموقع والشريحة المستهدفة من العملاء. و قد تم تزويد الفرع بجميع الإمكانيات وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا والتى توفر لعملاء البنك الراحة والسرعة في أداء الخدمات المصرفية ، الأمر الذي يتواكب مع هوية البنك المستحدثة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز صالة خاصة لكبار العملاء لتحقيق التميز والخصوصية وسرعة إنجاز معاملاتهم المصرفية و قد تم تزويد الفرع بشاشات تفاعلية لعرض منتجات البنك و Digital banking corner .

كما أشار إلى وصول إجمالي فروع بنك saib إلى 37 فرعاً تنتشر عبر المدن والمحافظـــــات الرئيسية ضمن خطط البنك للتوسع والتي تستهدف إضافة فروع جديدة وتغيير مواقع فروع قائمة إلى مواقع أكثر تميزا وتطوير الفروع القائمة مما يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين.

وفي السياق ذاته، أشار نصير ، إلى نجاح البنك في مضاعفة وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 111 ماكينه صراف آلي تنفيذاً لاستراتيجيته الرقمية وتعزيز جهود الوصول إلى العملاء في المحافظات المختلفة، وبناء على دراسة جغرافية تم تشغيل هذه الماكينات في المناطق التي لا تتوفر بها أى ماكينات صراف آلى من اجل تعزيز تجربة العملاء ودعم الشمول المالي بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري. و نستهدف الى زيادة عدد الماكينات الى لتصل إلى 165 ماكينه قبل نهاية العام ضمن خطة التوسع الجغرافى .

جدير بالذكر زيادة عدد المشتركين من العملاء الأفراد فى خدمة الانترنت البنكى بداية من شهر يناير 2022 حتى نهاية يونيو 2022 بعدد 7074 عميل محققاً زيادة قدرها 36% عن عام 2021. بالإضافة إلى زيادة حجم المعاملات التى تمت من خلال الإنترنت البنكى للعملاء الأفراد فى عام 2021 تقدر بنحو 386 مليون جنيه بواقع 19.486 حركة.

أما عن حجم المعاملات المالية التى تمت من خلال الانترنت البنكى فى عام 2022 وحتى نهاية شهر يونيو 2022 فتقدر بنحو 411 مليون جنيه بواقع 21.213 حركة. وفي نهاية عام 2021 وصل إجمالى رصيد المحافظ المصدرة (رصيدى، saib) إلى 238 ألف محفظة ووصل حجم التداول للمحفظتين فى نفس العام إلى 3.25 مليار جنيه بواقع 1.65 مليون حركة. أما فى عام 2022 وحتى نهاية شهر يونيو، وصل إجمالى المحافظ المصدرة (رصيدى وsaib) إلى 295 ألف محفظة بحجم تداول يقدر بنحو 3.92 مليار جنيه وبواقع 3 مليون حركة.

كما يعد بنك saib من أول عشرة بنوك قامت بإطلاق خدمة المدفوعات اللحظية “IPN” بالتعاون مع البنك المركزي والذي يتيح للعملاء التحويلات والمدفوعات بشكل لحظي من خلال إتمام عملية الخصم مـن حسابات العميل المرسل، وإضافتها لحسابات العميل المستفيد لحظياً. وتأتى الخدمة الجديدة تماشياً مع خطة البنك الطموحة لتطوير القنوات الإلكترونية والتوجه العام نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفى من خلال ابتكار وسائل غير تقليدية للتواصل مع شرائح العملاء المختلفة جنباً إلى جنب مع الوسائل التقليدية. كما بلغ حجم المدفوعات من اليوم الأول لإطلاق الخدمة حتى الآن حوالى 100 مليون جنيه ووصل عدد عملاء البنك المشتركين فى الخدمة 2480 عميل.