بنك saib يفتتح فرعه الجديد في شارع الطيران

افتتح بنك saib فرعه الجديد بشارع الطيران – بمدينة نصر، وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه.

ووصل إجمالي عدد فروع البنك إلى 40 فرعًا تنتشر عبر المدن والمحافظات الرئيسية، وجُهز الفرع بجميع الإمكانيات وفقًا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا والتي تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.

مراكز متخصصة

ويضم الفرع الجديد إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية، مركزًا متخصصًا لعملاء “saib excellence”، كذلك منطقة ال “self service area” التي تضم أحدث وسائل الإتصال التفاعلية وماكينة صراف آلي والتى تتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان للعملاء على مدار الساعة.



ذوي الهمم

وتم تجهيز الفرع لاستقبال ذوي الهمم طبقا لاستراتيجية البنك التي تهدف إلى خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة تماشيًا مع توجهات البنك المركزي لدمجهم في المجتمع تطبيقًا لمبدأ الشمول المالي.

وحضر فعاليات الافتتاح طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، وأفضل نجيب نائب العضو المنتدب للرقابة والمخاطر، وطارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية، وعمرو نصير مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية والفروع وعدد من قيادات

وحقق بنك saib حقق نتائج أعمال مميزة خلال العام الماضي حيث بلغ صافي الربح 30.16 مليون دولار أمريكى، بنسبة نمو بلغت 51%.

ودشن البنك خلال عام 2022 خدمة الإنترنت البنكى لعملاء الشركات، وذلك فى إطار خطة التطوير الرقمي التي ينتهجها البنك مواكبًا للتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي وتدعيما لخطط البنك المركزى المصري للشمول المالي، كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصبح 132 ماكينة.